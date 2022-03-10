Edirne'de ayçiçeği üretimi artırılacak Türkiye'nin ayçiçeği ambarı Edirne'de önemli toplantı, Vali Canalp tek tek açıkladı

Türkiye'de üretilen ayçiçeğinin yüzde 15'ini karşılayan en çok ayçiçeği üretiminin yapıldığı ikinci il Edirne'de ayçiçeği üretiminin artırılacağını belirten Edirne Valisi Ekrem Canalp, önemli açıklamalarda bulundu.

Vali Ekrem Canalp, Trakya Birlik ve kentteki 15 ayçiçeği yağı üreten firma sahip ve yöneticileriyle valilik toplantı salonunda bir araya geldi. Vali Canalp, Edirne'de ayçiçeği yağı üretiminin artarak devam edeceğini ifade etti.

Trakya Birlik ve firmaların temsilcilerinin taleplerini dinleyen Canalp, çözüm önerilerini sıraladı. Vali Canalp, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, tüm fabrikaların ayçiçeği yağı üretimini sürdürdüğünü söyledi.

Toplantıda, ayçiçeği yağı üretiminde hiçbir sorun olmadığını gördüğünü belirten Vali Canalp, "Fabrika yöneticileri piyasada ihtiyaç duyulan talebi karşılayabilmek için günlük üretim miktarlarını arttıracaklarını ifade ettiler. Üreticilerimiz, buna ilaveten ayçiçeği ihracatına getirilen kısıtlamayla birlikte ihraç için ellerinde hazırda bekleyen ürünleri olduğunu ve bu ürünleri de iç piyasaya süreceklerini beyan ettiler. Bu da ayçiçeği yağı talebinin karşılanması için ilave bir katkı sağlayacaktır’’ dedi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Ali Uysal, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Salih Akbulut, Ticaret İl Müdürü Mahmut Altun, Tarım ve Orman İl Müdürü Atilla Bayazıt ile sektör temsilcileri katıldı.

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