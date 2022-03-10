Edirne Okul sporları Yıldızlar İl Müsabakaları'na katılan Alper Yazoğlu Ortaokulu öğrencisi ve Edirne Yüzme Eğitim Merkezi (EYEM) Spor Kulübü sporcusu Beyza Işık, gösterdiği başarı ile 7 birincilik ve altın madalya kazandı.

89 Mart 2022 tarihlerinde Olimpik Yüzme havuzunda gerçekleştirilen Edirne Okul sporları Yıldızlar İl Müsabakaları sonuçlandı. Müsabakalarda rakipleri ile serbest, karışık ve kelebek stillerinde yarışan Alper Yazoğlu Ortaokulu öğrencisi ve Edirne Yüzme Eğitim Merkezi (EYEM) Spor Kulübü sporcusu Beyza Işık, müsabakaları birincilikle tamamlayarak altın madalyanın sahibi oldu.



2 günde 7 birincilik

Bireysel olarak 400 ve 200 metre serbest, 200 metre karışık ve 200 metre kelebek sitillerinde yarışan minik yüzücü Işık, müsabakalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Ayrıca okul takımı olarak 3 müsabakaya katılan Işık, bunların da tamamında birinci gelerek 2 günde 7 birincilik ve altın madalya ve birincilik kupası kazandı.

Türkiye şampiyonluğu ve birçok müsabakadan madalya ve kupası bulunan minik yüzücü Beyza Işık, milli takımda yer almayı hedeflediğini söyledi. Su korkusunu yenmek için başladığı yüzmede bu şekilde büyük başarılar elde etmenin gurur ve mutluluğunu yaşadığını belirten Işık, “Yüzmeye çok severek başladım. Okulla birlikte yüzmeyi de sürdürüyorum. Antrenmanlarımı hiç aksatmadan devam ettiriyorum. Haftanın 6 gün olmak üzere günde 2 buçuk saat havuzda çalışma yapıyorum. Daha çok çalışarak hedefime ulaşmak ve milli takıma seçilmek istiyorum” dedi.

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