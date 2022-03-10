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Trakya Üniversitesi'ndeki etkinlikte soğuğa rağmen koştular

DHA

Trakya Üniversitesi'ndeki etkinlikte soğuğa rağmen koştular


Olgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)TRAKYA Üniversitesi (TÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Fiziksel Aktivite Topluluğu, üniversitenin kuruluşunun 40'ıncı yılı dolayısıyla 'Sen de koşabilirsin' etkinliği düzenledi. Katılımcılar, sıcaklığın sıfır derece hissedildiği havaya aldırmadan koştu.
Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi'nde, üniversitenin kuruluşunun 40'ıncı yılı dolayısıyla 'Sen de koşabilirsin' temasıyla koşu yarışması düzenlendi. TÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na bağlı Fiziksel Aktivite Topluluğu'nun gerçekleştirdiği organizasyona 110 sporcu katıldı. Yarışma 6,6, 4,4 ve 2,2 kilometreden oluşan 3 etap halinde düzenlendi. Hava sıcaklığının sıfır dereceye düştüğü kentte sporcular, soğuk hava ve rüzgara rağmen ısınma hareketleri yapıp parkurdaki yerlerini aldılar.
'ÜŞÜSEK DE MUTLUYUZ'
Trakya Üniversitesi Fiziksel Aktivite ve Sağlık Topluluğu Başkanı Samet Kıray, "Tüm öğrencilerin spora yatkınlığını arttırmak isteyen bir topluluğuz. Fiziksel aktivite olarak insanları tüm spor dallarına yönlendirmeye çalışıyoruz. Bu yıl Edirne'de yapılacak olan Edirne Maratonu için de hem temsili olsun hem de üniversitemizin tanıtımı olsun diyerek, üniversitenin 40'ıncı yılı adına koşu düzenledik. Yaklaşık 110 sporcu katıldı. Güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Hepimiz üşümekten adeta kızardık ama mutluyuz, koşa koşa ısınacağız. Üşüsek de bugün burada olduğumuz için mutluyuz" dedi.
'ÖNEMLİ OLAN FİZİKSEL AKTİVİTE'
Trakya Üniversitesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Selma Arzu Vardar da katılan tüm sporcuların deneyimli isimlerden oluştuğunu dile getirerek, "Daha önceden planlanmış bir aktiviteydi, ne yazık ki soğuk bir havaya denk geldi ve bu nedenle endişelendik biraz fakat öğrencilerimiz bu aktiviteyi yapmak istediler yine de. Öyle sanıyorum ki koşanlar antrenmanlı ve daha önceden koşmuş olan daha aktif öğrencilerimiz. O nedenle bu soğuk havaya rağmen koşuyorlar. Fakat tabi ki dikkatli olmak gerekir. Önemli olan fiziksel aktivite yapmak" diye konuştu.
'ÖĞRENCİLERİ SPORLA TANIŞTIRIYORUZ'
Organizasyona destek veren 7'nci Uluslararası Edirne Maratonu düzenleyicisi Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Önder Akdağ da, "Biliyorsunuz Uluslararası Edirne Maratonu'nun kapsamında geçen hafta bir panel gerçekleştirdik. Akabinde de bu farkındalığı bir adım ileri götürmek adına buradaki öğrenci topluluklarının katkılarıyla 3 etaplı bir koşu organize edildi. Biz de katkı sunduk. Böylece öğrencilerimizi hem sporla tanıştırmış oluyoruz, her zaman ve her yaşta koşulabileceğini göstermek istiyoruz. Spor kültürünün yerleşmesi ve geniş kitlelere ulaşması adına bugün bu aktivitenin bir parçasıyız biz de" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2022-03-10 16:57:40

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