UMKE ekipleri, Ukrayna sınırında savaşın yaralarını sarıyor

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RusyaUkrayna savaşının durdurulması için diploması mekiği dokuyan Türkiye, bir diğer yandan da Ukrayna sınırının sıfır noktasında insani seferberlik başlatıp tam donanımlı acil sağlık hizmeti sunuyor.

Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalelerinde yaralanan ve Ukrayna’dan tahliye edilen vatandaşlara, RomanyaUkrayna sınırının sıfır noktasında kurulan tam donanımlı Sahra Hastanesi’nde acil sağlık hizmeti sunuluyor. Edirne’den yola çıkan Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri, kurdukları Sahra Hastanesi’nde savaş mağdurlarına şifa dağıtıyor. Savaş mağduru insanlara yardım eli uzatarak dünyaya örnek olan ekipler, ‘Türk varsa umut vardır’ sözünün gerçekliğini gözler önüne seriyor.

Zorunlu göç yolunda çok sayıda savaş mağduru vatandaşın sağlığına kavuştuğu Sahra Hastanesi’nde, Edirne, İzmir ve Ankara UMKE ekiplerinin sundukları sağlık hizmetinin fotoğrafları, Edirne İl Sağlık Müdürlüğü’nün sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

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