Fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit yok

Edirne’nin Süloğlu ilçesinde market ve depolarda fahiş fiyat ve stokçuluğun önüne geçmek amacıyla harekete geçen Kaymakam Özgür Kaya ve beraberindeki heyet denetim yaptı.

Bazı zincir marketlerin sıvı yağ fiyatlarına zam yapması üzerine harekete geçen ekipler denetimlerine devam ediyor. Süloğlu Kaymakamlığı koordinesinde harekete geçen ekipler, fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit vermiyor. Edirne'nin Süloğlu ilçesinde kaymakamlık koordinesinde denetim gerçekleştiren ekipler, marketler ve depoları tek tek kontrol etti.

Yapılan denetimlerde tarihi geçmiş ürünler, ürün reyonları, reyon kasa fiyat tutarsızlıkları ve stoklamanın önüne geçmek için depolar kontrol edildi. Ayrıca vatandaşların temel tüketim mallarına erişimini engelleyen fırsatçı yaklaşımın en ağır şekilde cezalandırılacağı da vurgulandı. Vatandaşlardan bu konu doğrultusunda şikâyeti olanların Alo 175'i aramaları ve kaymakamlığa bizzat bildirmeleri istendi.

Denetimler aralıksız olarak devam edecek.

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