İpsala'da aşevinin ilk sıcak yemekleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı

Edirne'nin İpsala ilçesinde şehirci ve köylerdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara her gün sıcak yemek çıkaracak aş evi bugün itibariyle faaliyetine başladı.

Edirne Valiliği ve İpsala Kaymakamlığı ortaklığında İpsala şehirci ve köylerdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara her gün sıcak yemek çıkaracak aş evi bugün itibariyle faaliyetine başladı. İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, ilerleyen günlerde resmî açılışı da yapılacak yeni aş evinde başlanan faaliyetle ilgili şunları söyledi:

“Edirne Valiliğimizin destekleriyle kaymakamlığımız bünyesinde kurduğumuz yeni aşevi ile özellikle tek başına yaşayan yemek yapamayacak kadar yaşlı, engelli, hasta ve ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımızın hanelerine sıcak yemek ulaştıracağız. İmam hatip lisemiz bahçesinde aşevi kurulmasına müsait olan binamızda tadilatlarımız bitti. İhtiyaç duyulan gerekli donanımlar sağlandı, aş evimiz sıcak yemek pişirilecek hale getirildi. Valilik tarafından Kaymakamlığımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına hibe edilen araç ile hem ilçe merkezi hem beldelerimiz hem de köylerimizde ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza hızlı ve seri bir şekilde ulaştırılacaktır.”

Kaymakam Güngör, yapımı tamamlanan yeni aşevinin ilk aşını engelli, yaşlı, hasta ve tek başına yaşayan tüm vatandaşlara ulaştırmak için bugün yola çıkardıklarını da ifade etti. Güngör, "Yeni aşevimizin ve ilk yemeğimizin kurban bağışları da Valimiz Ekrem Canalp ve şahsıma nasip oldu. Allah kabul etsin, devletimiz daim olsun. Kazanlar bereketle doldu, yemekler pişti. İlk sefer taslarını doldurduk. Bu güzel ve anlamlı projeye destek veren başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık ve bizlere her aşamada destek olan Valimiz Ekrem Canalp’a olmak üzere, tüm daire amirlerimize, fedakarca çalışan personelimize ve aş evine yürekten bağış yapan kıymetli İpsalalı hemşehrilerimize, gönülden teşekkür ederiz. İlçemiz adına hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun" dedi.

Yapılan kurban kesimi, dua ve ilk yemek yapım faaliyetine İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, İpsala, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür V. Birsen Kötülüketmez, İlçe Millî Eğitim Müdürü Salih Mehmet Engin, İlçe Müftüsü Ahmet Bayraktar katıldı.

