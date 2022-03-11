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İYİ Parti Edirne İl Başkanı Demir'in, Merkez İlçe Başkanı'nı darbettiği iddiası

DHA

İYİ Parti Edirne İl Başkanı Demir'in, Merkez İlçe Başkanı'nı darbettiği iddiası


Ali Can ZERAYOlgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)İYİ Parti Edirne İl Başkanı Ekrem Demir, beraberindeki 2 partili ile Merkez İlçe Başkanı Zafer Kaya'yı darpbettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Aldığı darbelerle yaralanan Kaya hastaneye kaldırıldı.
İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Zafer Kaya, davet üzerine görüşmede bulunmak üzere bugün öğle saatlerinde Sabuni Mahallesi'ndeki partisinin il başkanlığına gitti. Burada Zafer Kaya, iddiaya göre İl Başkanı Ekrem Demir ve partinin üst kurul delegeleri Mehmet Akalın ve Tarık Aldeniz tarafından dövüldü. Aldığı darbelerle yaralanan Kaya, çağırılan ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaya'nın şikayeti üzerine İl Başkanı Ekrem Demir, polis tarafından gözaltına alındı.
İYİ Parti Belediye Meclis Grup Başkanı Necamettin Attay, Zafer Kaya'yı hastanede ziyaret etti. Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Attay, Merkez İlçe Başkanı Zafer Kaya ile yönetiminden bazı partililerin görüşmek üzere il başkanlığına çağırıldığını belirterek, Zafer Kaya'nın içeriye girmesinin ardından yanındaki partililerin alınmadan kapının kapatıldığını söyledi. Attay, "Kapının kapatılmasının ardından Tarık Aldeniz denilen arkadaş Zafer başkana ilk vuran kişi, arkasından Ekrem Demir. Daha sonra ambulans çağırılmış" dedi.
İl Başkanı Demir ile Merkez İlçe Başkanı Zafer Kaya arasında bir husumet olduğunu sanmadığını söyleyen Necamettin Attay, olayın siyasi tartışmadan kaynaklandığını düşündüğünü kaydetti. Attay, durumun İYİ Parti Genel Merkezi'ne de iletildiğini belirtti.
MECLİS ÜYELERİNDEN KINAMA
Bu arada İYİ Parti Belediye Meclis üyeleri Duygu Şener, Ergun Dönmez ve Necamettin Attay sosyal medya hesaplarından ortak açıklama yaparak olayı kınadı. Açıklamada, "Merkez ilçe başkanımıza parti binasında pusu kurarak alçakça saldıran adamlıktan ve insanlıktan nasibini almamış bir İYİ Parti´li olarak sıfatlarını yazmaktan utandığım Mehmet Akalın, Ekrem Demir ve Tarık Aldeniz; sizleri şiddetle kınıyoruz, yazıklar olsun" ifadeleri kullanıldı.
Ekrem Demir´in Selimiye Polis Merkezi'ndeki ifade işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER
2022-03-11 17:00:45

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