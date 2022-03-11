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İYİ Parti Edirne İl Başkanı Demir'in, Merkez İlçe Başkanı'nı darbettiği iddiası (3)

DHA

İYİ Parti Edirne İl Başkanı Demir'in, Merkez İlçe Başkanı'nı darbettiği iddiası (3)


'KAPIYI KİLİTLEYİP, SALDIRDILAR'
Edirne'de İYİ Parti il başkanlığında darbedilen Merkez İlçe Başkanı Zafer Kaya, tedavi gördüğü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaptığı açıklamada, kendisinin, İl Başkanı Ekrem Demir ve Üst Kurul Delegeleri Mehmet Akalın ve Tarık Aldeniz tarafından dövüldüğünü ileri sürdü. Kapının kilitlenip merkez ilçe yöneticisi Ferhat Turan'la birlikte darbedildiklerini ileri süren Kaya, "İl Başkanı Ekrem Demir beni arayarak 'partiye gel görüşelim' dedi. Biz de partiye gittik Ferhat Turan arkadaşımızla beraber. İçeriye girdik, 'hoş geldin', 'hoş bulduk' denildi. Benim aileme hakaret etmişler, aileme ana avrat sövmüşler. Dedim ki; 'Sayın Başkan bunun aslı var mıdır, yok mudur?', 'Öyle şey olur mu' dedi. Ondan sonra ben 'tamam, öğreneceğimi öğrendim, teşekkür ederim' dedim. Kalktı Ferhat Turan'a hakaretler etmeye başladı, 'Şerefsiz, alçak, köpek' diye. Ben de 'kalk, gidiyoruz, burada işimiz bitti' dedim. Hemen kapıyı kilitlediler, Ekrem Demir, Ferhat Turan'a saldırdı, akabinde Ferhat Turan'a bir yumruk atıp dışarı attılar. Daha sonra da üçü birden bana saldırmaya başladı. Kapıyı kilitleyip beni resmen içeride rehin aldılar. Mehmet Akalın, boğazımı sıkarak 'siz kimsiniz şerefsizler' diye yumruk atmaya başladı. Üçü birden bana saldırdı, tekmeler, yumruklar nereden geldi bilmiyorum" dedi.
'ÜÇÜNDEN DE ŞİKAYETÇİYİM'
Kendilerine pusu kurulduğunu iddia eden Kaya, "Sen adam gibi bizi konuşmaya çağırıyorsun, ondan sonra odada bize kumpas kurup, odada kilitleyerek darbetmeye çalışıyorsun. Onların partiyle alakası olamaz, onlar iyi partili olamaz, genel başkanımızın arkasından da gidemezler. Biz demokrasi için, demokrasi mücadelesi vermek için buraya geldik onlar kalkmışlar, kavga ve gürültüyle demokrasi getirecekler. Üçünden de şikayetçi olduk, bundan sonraki hukuk mücadelemiz de devam edecek. Sol omzum kötü durumda, başımı 3 kere yere, mermere vurdular. Doktorlar gerekli raporları hazırlayacaklardır ama şu an için kendimi iyi hissediyorum" diye konuştu. 
'HAKARETLER SAVURDU'
Darbedildiği öne sürülen İYİ Parti merkez ilçe yöneticisi Ferhat Turan da, il başkanının hakaretler savurduğunu ileri sürüp "Ekrem Demir beni arayarak; 'Akşamki paylaşımların nedir?' dedi. Ben de gruplarda gördüklerimi paylaştığımı söyledim, 'Sen ilçe başkanının köpekliğini mi yapıyorsun?' dedi. Sen nasıl konuşuyorsun dedim ve bunu ilçe başkanına aktaracağımı belirttim. Ardından hakaretler savurmaya başladı. Ondan sonra Zafer'e kötü sözler söyleyerek telefonu kapattı. Ben de Zafer başkanla konuştum ve odaya gittik. Oraya gittiğimizde; 'O sözü söyleyenin Allah belasını versin' dedi, bir şeyler söyledi yani söylediklerini kabul etmedi. Ondan sonra olaylar yaşandı. Ben de şikayetçi olacağım" ifadelerini kullandı.
DEMİR: PARTİYİ KARIŞTIRMAYA ÇALIŞANLAR KINA YAKSIN
Yaşanan olayın ardından gözaltına alınıp Selimiye Polis Merkezi Amirliği'nde ifadesi alınan Ekrem Demir, serbest bırakıldı. Serbest kalmasının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Demir, "Yargıya taşınmış bir süreç var. Bu süreci hep beraber takip edeceğiz. Tabii yaşananlarla ilgili biz de üzgünüz. Buradan parantez içerisinde şunu söyleyeceğim; partimizin içerisini karıştırmaya çalışanlar şimdi kına yaksın. Hayli zamandan beri sosyal medya üzerinden partimize çok ciddi bir saldırı vardı. Ama partimizi bu hain kişilerin emellerine bırakmayacağız. Söyleyeceklerim bundan ibarettir. Ben çok fazla bu konuda açıklama yapmak istemiyorum, artık yargıya taşınmış bir süreç. Ama medyada bazı insanların servis etmiş oldukları haberler tamamen yanlış ve asılsızdır" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER
2022-03-11 20:19:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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