Edirne Valisi Canalp koronavirüse yakalandı

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EDİRNE, (DHA)EDİRNE Valisi Ekrem Canalp'in yapılan Kovid19 testi pozitif çıktı.

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada Vali Ekrem Canalp'in yapılan Kovid19 testinin pozitif çıktığı belirtildi. Açıklamada, "Sağlık durumu iyi olan ve izolasyon sürecini konakta geçirecek olan Valimiz Ekrem Canalp, çalışmalarını buradan sürdürecektir" denildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2022-03-11 21:11:49



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