Vali Canalp’in testi pozitif çıktı

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Edirne Valisi Ekrem Canalp’in yaptırdığı korona virüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, yaptırdığı korona virüs (Covid19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Edirne Valiliği tarafından konu hakkında yapılan yazılı açıklamada, “Valimiz Ekrem Canalp’in yapılan Covid19 testi pozitif çıkmıştır. Sağlık durumu iyi olan ve izolasyon sürecini konakta geçirecek olan Valimiz Ekrem Canalp, çalışmalarını buradan sürdürecektir” denildi.

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