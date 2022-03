Ukrayna´da 1 hafta mahsur kalan Snizhana: Çocuğum olmasa kalıp savaşırdım

Ali Can ZERAYOlgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)RUSYA´nın Ukrayna´da sürdürdüğü askeri harekat nedeniyle Hmelnitski şehrinde 1,5 yaşındaki kızıyla 1 hafta mahsur kalan, tur otobüsüyle geldiği Edirne´de eşi Kutsal Bora´ya (29) kavuşan Snizhana Bora (28), "Türkiye´de çok mutluyum ama kalbimin yarısı halen Ukrayna´da, ailem ve halkımla beraber. Normalde çocuğum olmasaydı Ukrayna´da kalıp savaşırdım çünkü ülkemi çok seviyorum" dedi.

Edirne'de reklam sektöründe pazarlama müdürü olarak çalışan Kutsal Bora, Ukrayna asıllı eşi Snizhana Bora ve kızı Ofelya Bora'yı 2 ay önce ailelerini görmeleri için Ukrayna'ya gönderdi. Başkent Kiev ve Lviv arasında bulunan Hmelnitski şehrinde ailesiyle hasret gideren Snizhana Bora, 24 Şubat'a dönüş bileti aldı. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat başlatması sonucu ülkenin hava sahasına kapatılması nedeniyle genç kadın, çocuğuyla Türkiye'ye dönemedi. Snizhana Bora, hemen Edirne'deki eşini arayıp, mahsur kaldıklarını söyledi. Bunun üzerine Kutsal Bora, eşi Snizhana'yı Edirne'ye getirmek için girişimlerde bulundu. Bora, Türkiye'ye gelen tur otobüsüyle eşi ve kızının 3 Mart´ta Edirne'ye getirilmesini sağladı.

`AİLEM KALMAYI TERCİH ETTİ´

Eşi Kutsal Bora ile Edirne´de yaşayan Snizhana Bora, Türkiye´de çok mutlu olduğunu ancak kalbinin yarısının 1 hafta mahsur kaldığı Ukrayna´da olduğunu belirterek, "Türkiye´de çok mutluyum ama kalbimin yarısı halen Ukrayna´da ailem ve halkımla beraber. Savaş savaştır, psikolojim bu anlamda iyi değil. Psikolojik destek de almam gerekebilir. Şu anda çok iyi hissetmiyorum. Ukrayna´daki insanlar için ne yapabilirim, onu düşünüyorum; kendim hakkında hiçbir şey düşünmek istemiyorum. Normalde çocuğum olmasaydı, Ukrayna´da kalıp savaşırdım çünkü ülkemi çok seviyorum. Aileme çok büyük saygı duyuyorum çünkü onlar orada kalmayı tercih edip Ukrayna halkına yardım ediyorlar şu anda. Özellikle erkek arkadaşlarım şu anda insanlara yardım ediyorlar, silah alıp cepheye koşuyorlar ülkelerini savunmak için" dedi.

BABASINDAN HABER ALAMIYOR

Orduya katılan babasından 5 gündür haber alamadığını, annesinin ise askeri hastanede askerlere yemek yaptığını söyleyen Bora, "Annem askeri hastanede askerler için yemek yapıyor şu anda. Babamdan 5 gündür haber alamıyoruz. Trenle insanlara yardım yapıyordu. Silahlanıp gideceğini söyledi bize. O bölgede bir işgal durumu olmuş. O günden beri haber alamıyoruz kendisinden. Onları çok özlüyorum. Her gün ağlıyorum. Şehrimize bombalar düştüğünü duydum bugün haberlerde. Anneme gelmesini söylüyorum ama o `Gelmek istemiyorum´ dedi. Gerekirse orada savaşıp öleceğini söyledi bana. Sadece ailem için değil tüm Ukrayna halkı için endişeliyim" diye konuştu.

`BARIŞI SAĞLAMALIYIZ´

2 erkek kardeşinden 1'inin de Ukrayna ordusunda olduğunu belirten Snizhana Bora, "Bir erkek kardeşim Polonya´da yaşıyor diğeri ise silahlanıp orduyla birlikte hareket ediyor. Sonucunda bütün savaşlar insanlara acı veriyor, insanlar ve çocuklar ölüyor. Bütün insanlara şunu söylemek istiyorum; konuşmalıyız, birbirimizle iyi iletişim kurup barışı sağlamalıyız. Rusya´ya şunu söylemek istiyorum; lütfen bu savaşı durdurun, bir an önce bu savaş son bulsun. Şu anda Rus medyasında, Ukrayna ordusunun kendi insanlarını öldürdüğü yönünde bir propaganda aracı kullanılıyor. Bu tamamen yalan. Rusya´da akrabalarım da var, onlar da bu haberleri görmüşler, bu haberlere lütfen itibar etmesinler" dedi.

Türkiye´nin kendisinin ikinci vatanı olduğunu dile getiren Bora, "Artık Türkiye benim ikinci vatanım. Ukrayna´yı destekledikleri için Türkiye´ye teşekkür ediyorum. Gerçekten Türkiye çok yardım ediyor" diye konuştu.

'EŞİMİ, ÇOCUĞUMU GETİREMESEM UKRAYNA ORDUSUNA KATILACAKTIM'

Kutsal Bora da eşi ve çocuğunu Edirne´ye getirebildiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Eşini getirememesi olasılığına karşı Ukrayna´ya gidip savaşa katılma düşüncesini aklından geçirdiğini belirten Bora, "Eğer o Türkiye´ye gelemeseydi ben kendi imkanlarımla gidip ailemi almayı deneyecektim ve şunu da düşünüyordum; eğer Ukrayna´ya girip onları geri getiremeseydim Ukrayna ordusuna katılmayı ciddi şekilde düşünüyordum çünkü ailem orada olduğu için bu benim de bir savaşımdı. Ancak dediğim gibi bir yol bulduk ve eşim buraya geldi. Ailemle bu durumu da konuşmuştum, onlar çok razı gelmediler haliyle ben onların tek evlatlarıyım. Ama benim ailem de orada, çocuğum ve eşim oradayken rahat duramazdım burada. Getiremeseydim Ukrayna ordusuna katılacaktım" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY Olgay GÜLER

