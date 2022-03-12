Edirne'de kaybolan yaşlı kadın, jandarma ve AFAD ekiplerince bulundu

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EDİRNE, (DHA)EDİRNE'nin Havsa ilçesinde kaybolan Sabber Erdi (83), jandarma ve AFAD ekiplerince bulundu.

Havsa´ya bağlı Çukurköy´de yaşayan Sabber Erdi, sabah saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinin haber alınamadı. Ailesi ve köylüler, yaptığı aramadan sonuç alamayınca durum İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD´a bildirildi. Ekiplerin köy çevresinde yaptığı ve iz takip köpeklerinin de yer aldığı aramada Erdi, akşam saatlerinde köy yakınlarında bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen erdi, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2022-03-12 22:52:23



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