Ukrayna'dan tahliye edilen Kırım Türkü genç "Çanakkale" türküsüyle duygulandırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ukrayna'dan tahliye edilen Kırım Türkü genç "Çanakkale" türküsüyle duygulandırdı

İHA

Ukrayna'dan tahliye edilen Kırım Türkü genç "Çanakkale" türküsüyle duygulandırdı

Ukrayna'dan Türkiye'ye tahliye edilen Kırım Türklerinin arasında bulunan Evelina Kurtseitova, söylediği Çanakkale türküsüyle savaş mağdurlarına duygu dolu anlar yaşattı.
Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın ardından Ukrayna'dan Türkiye'ye tahliye edilen Kırım Türkleri, Edirne Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde konaklıyor. Yaşamına iki göç sığdıran 24 yaşındaki Kırım Türkü Evelina Kurtseitova da tahliyede Türkiye'ye geldi. 2014 yılında Kırım'dan Ukrayna'ya göç etmek zorunda kalan Kurtseitova, bu kez de Rusya'nın saldırısı nedeniyle Türkiye'ye göç etmek zorunda kaldı. Yaşadığı acıları duygu dolu türkülere taşıyan Kurtseitova, konakladığı otelde gitarıyla Çanakkale türküsünü söyleyerek duygu dolu anlar yaşattı.
Ukrayna'da her yerde bomba sesi duyulduğunu, korku dolu anlar yaşandığını söyleyen Kurtseitova, Çanakkale türküsünü çok sevdiğini belirterek, "Tüm şehit olan kahramanlara bu türküyü söylüyorum. Türkiye'yi çok seviyorum" dedi.
Ukrayna'dan Türkiye'ye tahliye edilen bir başka Kırım Türkü olan Hanifiye Kurtseitova da, eşinin Ukrayna'da Rusya'ya karşı savaştığını söyledi. Çanakkale Savaşı ile Ukrayna savaşının benzer olduğunu belirten Kurtseitova, "Türk halkı o zaman da savaşa katılarak bu zaferi kazandı. Şimdi de Ukrayna'da aynı şekilde halk savaşa katıldı. Kendi toprağını kimseye vermeyecek" dedi.
18 Mart Çanakkale şehitlerini anma programı hazırladıklarını söyleyen Kurtseitova, çocukların Yunus Emre şiirleri okuyacaklarını ve türküler söyleyeceklerini açıkladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alkol uygulamasına kendi alkolmetre aparatıyla girdi
YEREL HABERLER Alkol uygulamasına kendi alkolmetre aparatıyla girdi
Edirne'de kaybolan yaşlı kadın, jandarma ve AFAD ekiplerince bulundu
YEREL HABERLER Edirne'de kaybolan yaşlı kadın, jandarma ve AFAD ...
Şu kanalına gömülen otomobilden sağ kurtuldular Araçları ile su kanalına düşen iki kız arkadaş yara almadan kurtuldu
YEREL HABERLER Şu kanalına gömülen otomobilden sağ ...
Yaşlı kadın donmak üzereyken bulundu, AFAD ekibi ellerini nefesiyle ısıttı
YEREL HABERLER Yaşlı kadın donmak üzereyken bulundu, AFAD ekibi ...
Ukrayna´da 1 hafta mahsur kalan Snizhana: Çocuğum olmasa kalıp savaşırdım
YEREL HABERLER Ukrayna´da 1 hafta mahsur kalan Snizhana: Çocuğum ...
Mehmet Akif Ersoy, düzenlenen törenle anıldı
YEREL HABERLER Mehmet Akif Ersoy, düzenlenen törenle anıldı
Vali Canalp’in testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Vali Canalp’in testi pozitif çıktı
Edirne Valisi Canalp koronavirüse yakalandı
YEREL HABERLER Edirne Valisi Canalp koronavirüse yakalandı
İYİ Parti Edirne İl Başkanı Demir'in, Merkez İlçe Başkanı'nı darbettiği iddiası (3)
YEREL HABERLER İYİ Parti Edirne İl Başkanı Demir'in, Merkez İlçe ...
İYİ Parti'de darp edilen Merkez İlçe Başkanı Kaya: "Böyle alçakça bir saldırı olmaz"
YEREL HABERLER İYİ Parti'de darp edilen Merkez İlçe Başkanı Kaya: ...
İYİ Parti Edirne İl Başkanı Demir'in, Merkez İlçe Başkanı'nı darbettiği iddiası (2)
YEREL HABERLER İYİ Parti Edirne İl Başkanı Demir'in, Merkez İlçe ...
İYİ Parti Edirne İl Başkanı Demir'in, Merkez İlçe Başkanı'nı darbettiği iddiası
YEREL HABERLER İYİ Parti Edirne İl Başkanı Demir'in, Merkez İlçe ...
İYİ Partide yumruk yumruğa kavga, il yönetimi merkez ilçe başkanını darp etti
YEREL HABERLER İYİ Partide yumruk yumruğa kavga, il yönetimi merkez ...
Rus saldırılarından kaçanlar yaşadıklarını anlattı Ukraynalı ve Türk vatandaşların tahliyesi sürüyor
YEREL HABERLER Rus saldırılarından kaçanlar yaşadıklarını ...
İpsala'da aşevinin ilk sıcak yemekleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı
YEREL HABERLER İpsala'da aşevinin ilk sıcak yemekleri ihtiyaç ...
Fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit yok
YEREL HABERLER Fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit yok
Gümrük kaçağı olduğu belirlenen 149 içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Gümrük kaçağı olduğu belirlenen 149 içki ele ...
Gözyaşlarıyla Türk eşine kavuşan Ukraynalı kadın: “Annem askerlere yemek yapıyor, babam orduya katıldı, ‘vatan haini değiliz’ dediler ülkeyi terk etmediler”
YEREL HABERLER Gözyaşlarıyla Türk eşine kavuşan Ukraynalı kadın: ...
UMKE ekipleri, Ukrayna sınırında savaşın yaralarını sarıyor
YEREL HABERLER UMKE ekipleri, Ukrayna sınırında savaşın yaralarını ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.