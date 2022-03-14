Edirne'de odyoloji bölümü öğrencilerinden rekor başvuru

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü öğrencileri, 12 farklı proje ile Türkiye Bilim ve Teknoloji Araştırma Kurumu'na başvuru yaptı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü öğrencilerinden Perihan Büşra Koktay, Zelal Ekinci, Zekeriya Yıldırım, Vesile Kasap, Ceren Bodur, Elif Tuğçe Uysal, Miray Kanatlı, Ahmet Oğuzhan Özmert, Müyesser Kaya, Yurdagül Melek Erkiraz, Senanur Agas ve Zeynep Sultan Evin, 12 ayrı Türkiye Bilim ve Teknoloji Araştırma Kurumu2209A projesine başvuru gerçekleştirdi.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, proje başvurusu yapan Odyoloji Bölümü öğrencilerini ağırladı. Ziyarette proje aşamasında öğrencilere destek sağlayan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Odyoloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Erdoğan Bulut, Dr. Öğr. Üyesi Memduha Taş, Dr. Öğr. Üyesi Şule Yılmaz, Öğr. Gör. Murat Arslan ile Teknoloji Transfer Merkezi Müdürü Prof. Dr. Tolga Sakallı, Öğr Gör. Serdar Özer ve Öğr. Gör. Burcu Ören Özer de yer aldı.

Rektör Tabakoğlu, “Üniversitelerde pek çok Türkiye Bilim ve Teknoloji Araştırma Kurumu projesi yapılıyor, ancak bunu lisans seviyesinde yapabiliyor olmak gurur verici. Aynı zamanda örnek niteliğinde bir çalışma bu. Hiçbir başarı tesadüfen olmuyor. Altında emek ve fedakarlık var. Bu anlamda hem öğrencilerimi hem de onlara ışık tutan, yol gösteren değerli hocalarımı tebrik ediyorum” dedi.

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