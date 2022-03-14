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Edirne'de 'Sıfır Atık Kütüphanesi' kuruldu

DHA

Edirne'de 'Sıfır Atık Kütüphanesi' kuruldu


Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)EDİRNE'de Keşan Halk Eğitim Merkezi'nde kullanılmayan araç  lastiği, dolap, masa, sandalye ve koltuk gibi malzemeler dönüştürülerek 'Sıfır Atık Kütüphanesi' kuruldu.
Keşan Halk Eğitim Merkezi'nde Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün 'geri dönüşüm' ve 'sıfır atık' projesi hayata geçirildi. Kullanılmayan araç lastiği, dolap, masa, sandalye, koltuk ve eski eşyalardan oluşturulan 'Sıfır Atık Kütüphanesi' düzenlenen törenle açıldı.
Törene Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, usta öğreticiler ve davetliler katıldı.
'KÜTÜPHANEMİZİ 1 AYDA TAMAMLADIK'
Keşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Eylem Tanrıverdi, "Tamamıyla atıl durumdaki malzemeleri usta öğreticilerimiz ve kursiyerlerimiz yeniden kullanılabilir hale getirdiler. Kütüphane içinde 1 ay önce bir kitap bağışı kampanyası başlattık ve 1200'e yakın kitabımız oldu. Kursa gelen kursiyerlerimizin çocukları için bir köşe yaptık. İnsanların güzel vakit geçirmesi için sıcak bir ortam oluşturmaya çalıştık. Burada her şey geri dönüşümle kazandırıldı. Kütüphanemizi 1 ayda tamamladık. 40 yıllık ve üzeri malzemeleri almaya gayret ettik" dedi.
Keşan Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları ekibi de açılışta bir gösteri sundu. Daha sonra 'Sıfır Atık Kütüphanesi' kurdelesi kesilerek, hizmete girdi.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2022-03-14 15:57:27

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