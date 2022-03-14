Edirne´de kumar oynayan 5 kişiye 9 bin lira ceza



Ünsal YÜCEL/ KEŞAN (Edirne),(DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde kahvehaneye düzenlenen baskında kumar oynadığı belirlenen 5 kişiye 9 bin 95 lira idari para cezası kesildi. Kumar oynayanların birinin üzerinde de ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ile Çarşı ve Mahalle Bekçi ekipleri, Aşağı Zaferiye Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir kahvehanede kumar oynatıldığını belirledi. Polisin yaptığı baskında kumar oynayan 5 kişi yakalandı. Polis, masada bulunan iskambil kağıtları ile 600 liraya el koydu. Kumar oynayan 5 kişiye `Kabahatler kanununa muhalefet´ suçundan toplam 9 bin 95 lira idari para cezası uygulandı. Baskın sırasında kumar oynayan bir kişinin üzerinde de ruhsatsız tabanca ve 8 mermi ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2022-03-14 17:19:36



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