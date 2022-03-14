Hattat Süleyman Kartal toprağa verildi

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden hattat Süleyman Kartal, Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Kocahıdir köyünde defnedildi.

47 yaşındaki hattat Süleyman Kartal, 10 Mart gecesi saat 24.00 sularında Bodrum'daki evinde sanatını icra ederken geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti. Edirne'nin İpsala ilçesine getirilen Kartal'ın cenazesi, Kocahıdir köyünde defnedildi.



Süleyman Kartal kimdir?

Almanya'nın Köln şehrinde 19 Mayıs 1975 tarihinde doğan hattat Süleyman Kartal, hattat Mücahit Kılınçer'den nesih ve sülüs yazı türlerinden icazet aldı ve 2004 yılında dünyanın en büyük Hilyei Şerifi'ni yazdı. Yazdığı bu devasa Hilyei Şerîf, Büyük Ayasofya Camii'nde sergilendi. Geleneksel hat sanatıyla uğraşan hattat Süleyman Kartal, birçok tarihi ve özel mekanda, koleksiyonerlerde eserleri bulunan bir sanatkardı. Nesih, sülüs, celî sülüs, tâlîk, celî tâlik, divânî ve kûfi yazı tarzlarında eserler yazan hattat Süleyman Kartal, eserlerini katıldığı sergilerde sanatseverlerin beğenisine sunuyor ve aynı zamanda bu sanatı gelecek nesillere aktarmak için eğitim de veriyordu. Geleneksel hat sanatı ile uğraşan Kartal'ın Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Suudi Prens Abdullah gibi koleksiyonerlerde ve Said Halim Paşa Yalısı, Konacık Camii, Adliye Camii, Hasan Kahya Tepecik Camii gibi birçok tarihi ve özel mekanda eserleri bulunuyordu.

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