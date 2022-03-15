Edirne’de 2.5 büyüklüğünde deprem yaşandı

Meteoroloji'den harita ve saatle kar uyarısı! Aybar ne zaman bitecek?

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AFAD, Edirne’de meydana gelen depremin merkez üssünün Bosnaköy olduğunu bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.42'de, Edirne Merkez Bosnaköy’de 2.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, 8.06 kilometre derinlikte ölçüldü.

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