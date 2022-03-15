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Çatıdan düşen çiftçi öldü

DHA

Çatıdan düşen çiftçi öldü


Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de çıktığı garaj çatısından dengesini kaybedip düşen Mustafa Tekçe (40), yaşamını yitirdi.
Sarayakpınar köyünde çiftçilik yapan Mustafa Tekçe, kent merkezindeki kamyon garajında satın aldığı tenteyi sökmek için çatıya çıktı. Tekçe, bu sırada dengesini kaybedip 5 metre yükseklikten düştü. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülen Tekçe, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2022-03-15 15:14:35

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