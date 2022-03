Teknoloji israfı böyle engellenir: Çöpe değil bilişim sınıfına gittiler

Edirne’nin Süloğlu ilçesinde atıl vaziyetteki bilgisayarlar yenilenerek Cumhuriyet Ortaokulu'ndaki öğrenciler için bilişim sınıfı oluşturuldu.

Ülke genelinde her yıl telefon, tablet bilgisayar benzeri binlerce teknolojik aygıt insanların ellerinde çeşitli yıpranmalar ve eskimeler sonucu çöp olarak büyük israfların yaşanmasına sebep oluyor. Edirne'nin Süloğlu ilçesinde teknolojik israfın önüne geçilmesi ve insanlara örnek olması sebebiyle örnek bir çalışmaya imza atıldı. Süloğlu Cumhuriyet Ortaokulu'nda Tapu ve Kadastro 14’üncü Bölge Müdürü Hayrullah Akdemir’in teşvikleriyle eski bilgisayarlar yenilenerek öğrenciler için bilişim sınıfı açıldı. Bilişim Sınıfının açılışı Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya ve Akdemir’in katılımıyla gerçekleşti.



Çöp olacaklardı, yenilenip öğrencilere bilişim sınıfı oldu

Bölge Müdürü Hayrullah Akdemir, eski bilgisayarların onarımıyla kurulan bilişim sınıfının açılış konuşmasında, “Çağımız bilgi, teknoloji ve her anlamda eğitim çağıdır. Kişi ancak eğitim görürse hayatı kolaylaşır ve güzelleşir. Bir ülkenin geleceği de o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır. Bu manada Tapu ve Kadastro 14. Bölge Müdürlüğü olarak, ülkemize faydalı bireyler yetiştirmek, büyük bir medeniyetin doğmasını sağlayan yeni Fatihler, Yunus Emreler, Piri Reisler, Ali Kuşçular, Mimar Sinanların ortaya çıkmasını sağlamak adına, kurumumuzda ekonomik ömrünü tamamlamış bilgisayarları elden geçirip, format atarak güncelledik. Bu bilgisayarların günümüz koşullarında her türlü ihtiyacı karşılayabilen bilgisayarlara dönüştürülmesi ile Süloğlu Cumhuriyet Ortaokulu bilişim sınıfında çocuklarımızın kullanımına sunulmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Diğer kurumlarımızın da atıl durumda bulunan malzemelerini elden geçirerek israfın önlemesini sağlayarak katma değerli hale getirmesini temenni ediyorum. Eğitimin amacı doğuştan insanda var olan cevheri işlemek özü geliştirmektir, çocukları kendi yeteneklerinin bilincine vardırmaktır. Eğitime nitelik kazandırma adına başlattığımız bu projemizde, kurumumuz olarak kıvılcımı yakarak öğrencilerimize uygulama imkanı tanıması itibariyle teknoloji çağında ufuklarında büyük sıçramalara vesile olmasını, birer ateş topu olarak ülkemize, milletimize büyük hizmetlerde bulunmalarını dilerim. Bize burada bu imkânı veren, yardımlarını esirgemeyen başta Süloğlu Kaymakamımız Özgür Kaya’ya ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Yılmaz’a teşekkürü borç bilirim” dedi.

Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, “Tapu ve Kadastro 14.Bölge Müdürlüğü bir hafta süren yenileme ve onarım süresinde boya badana, tabela ve afiş gibi tüm detaylarla bizzat ilgilendiler. Öğrencilerimiz bilgisayarları kullanmaya başladı. Toplamda 13 bilgisayar yenilendi. İlçemize ve okulumuza hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

