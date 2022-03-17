Araçtaki 7 kilo kokaine 2 tutuklama

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Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de, jandarmanın takibe alıp, İstanbul´da durdurduğu otomobilde 7 kilo 322 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan E.D. ve Ö.Y., tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbari çalışmada, Bulgaristan´dan yasa dışı yollarla Türkiye´ye sokulan, içinde uyuşturucu olduğu bildirilen otomobili Edirne´den takibe aldı. Araç, İstanbul´un Başakşehir ilçesinde durduruldu. Yapılan aramada 14 paket içinde 7 kilo 322 gram kokain ele geçirildi. Sürücü E.D. ve araçta bulunan Ö.Y., gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.D. ve Ö.Y., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-03-17 12:02:04



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