Araçtaki 7 kilo kokaine 2 tutuklama

Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de, jandarmanın takibe alıp, İstanbul´da durdurduğu otomobilde 7 kilo 322 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan E.D. ve Ö.Y., tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbari çalışmada, Bulgaristan´dan yasa dışı yollarla Türkiye´ye sokulan, içinde uyuşturucu olduğu bildirilen otomobili Edirne´den takibe aldı. Araç, İstanbul´un Başakşehir ilçesinde durduruldu. Yapılan aramada 14 paket içinde 7 kilo 322 gram kokain ele geçirildi. Sürücü E.D. ve araçta bulunan Ö.Y., gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.D. ve Ö.Y., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2022-03-17 12:02:04
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.