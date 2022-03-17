Edirne'de 7 kilo kokain ele geçirildi 7 kilogram kokain takip sonucu yakalandı

Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Bulgaristan'dan yurda sokulan 7 kilogram kokain takip sonucu İstanbul'da yakalandı.
Bulgaristan'dan Türkiye'ye uyuşturucu getirildiği bilgisi üzerine harekete geçen Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Ekipler tarafından Edirne’de takibe alınan araç İstanbul'un Başakşehir ilçesinde durduruldu.
Araçta yapılan arama sonucu İstanbul'da piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 7 kilogram kokain cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hâkimliği tarafından tutuklandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.