Savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen genç kız annesini Kiev’de bırakmak zorunda kaldı Rus saldırılarından kaçan Leyla Çapan: "Annemi çok özlüyorum"

– Rusya'nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı savaşta babası ve köpeğiyle kaçmayı başaran ancak annesi orada kalan Leyla Çapan, "Annemi çok özlüyorum" dedi.

Rusya'nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, savaştan kaçan vatandaşlar Türkiye’ye gelmeye devam ediyor. Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye’ye babasıyla birlikte giriş yapan Leyla Çapan, annesini Ukrayna Kiev'de bırakmak zorunda kaldığını söyledi. Babası ve evcil köpeğiyle Türkiye’ye gelen Çapan, annesinin kendisine vatanı için sonuna kadar savaşması gerektiğini söylediğini ve bu yüzden gelmediğini ifade etti. Annesini Ukrayna’da bırakıp gelmek zorunda kaldığını belirten Leyla Çapan, annesi kadar vatanını sevdiğini ama ölmek istemediği için babasıyla Türkiye’ye gelmeyi seçtiğini söyledi.



“Annemi çok özlüyorum”

Leyla Çapan, “Annem vatanını sevdiği için gelmedi ve annemi orada bırakıp babamla gelmek zorunda kaldım. Babamla Samsun'a gidiyoruz. Annem vatanını sevdiği için gelemedi. Annemi ve vatanımı bende bırakıp gelmek istemezdim ama ölmekte istemiyorum. Umarım geri dönebiliriz. Annemle daha önce hiç böyle ayrı kalmamıştık, onu çok özlüyorum” dedi.

Baba Fatih Çapan ise, “Oradaki insanların mağduriyetleri çok büyük bir durumdaydı. Dışarıdan yardım geliyor ama muhtemelen tam içeri giremiyor, çünkü yollar kapalı. Milletin büyük bir kısmı kaçtı ama orada kalan çok insan var ve şu an açlıkla, susuzlukla uğraşıyorlar. 35 saatlik bir sokağa çıkma yasağı vardı, sığınaklarda kalanlar yasaktan sonra dışarı çıkabiliyorlar. Benim ailem orada ve ben de 27 yıldır oradayım. Kızımı aldım geldim ama eşim gelmedi. Çünkü 'Burası benim toprağım' dedi ve orada kaldı. Tabii o süre içinde bombalar üzerimizden geçmeye devam ediyordu. Bazı bombaları havada imha edebiliyorlardı. Şimdi de Samsun’a kardeşlerimin yanına gidiyoruz, onların yanına sığınacağız” şeklinde konuştu.

Savaştan kaçarak Kapıkule'den Türkiye’ye giriş yapan Rahin Muharremoğlu ise, “Ben şahsen kendim gördüm 70’li yaşlarında bir çifti Rus tankıyla vurdular. Orada öldüler. Felaketin en büyüğü bir durumu yaşadık” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.