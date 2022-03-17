Uzunköprü’den Ukrayna’ya insani yardım malzemesi yola çıktı

Rusya’nı savaş açtığı Ukrayna’ya Edirne’nin Uzunköprü ilçesinden iki tır insani yardım malzemesi yola çıktı.

Rusya’nın askeri harekat başlattığı Ukrayna’ya yardımlar devam ediyor. Edirne’nin Uzunköprü İlçesinden iki tır insani yardım malzemesi yola çıktı. Tırların uğurlamak için tören düzenlendi. Düzenlenen törene Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Belediye Başkanı Özlem Becan, STK temsilcileri, muhtarlar ve işadamları katıldı.

Ukrayna’da devam eden savaşta mağdur olan vatandaşlara destek olmak için Uzunköprü’de STK’lar, hayırseverlerle 2 tır insani yardım malzemesi hazırladıklarını belirten Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, şunları söyledi:

“Ukrayna’daki savaştan dolayı etkilenen masum insanları için Uzunköprü ilçesinden de bir yardım organize edelim dedik. Hemen bir gün sonra herkes olumlu bir dönüş sağladı. Burada katkısı olan STK başkanlarına teşekkür ediyorum. Çok kısa zamanda bu noktaya geldi. AFAD ile beraber Uzunköprü yardım tırını gönderiyoruz. 170 bin lira değerinde yardım malzemesi var. Bunun içinde 59 bin çocuk bezi, gıda malzemesi, çocuk maması, temizlik ürünleri var. İleride de herhalde yardımlar artarak devam edecek. Geri bildirimler gelmeye devam ediyor. Küçük partiler halinde devam edecek. Nakliye yardımını üstlenen iş insanına, kendisine teşekkür ediyoruz."



"Mültecileri de kabul ediyoruz"

Kaymakam Erdoğan, "AFAD ile ilgilendiği için mültecileri de kabul ediyoruz Edirne’deki yurtlarda barındırıyoruz. Yaklaşık 250 kişi barınıyor. Günlük ihtiyaçlarını AFAD olarak veriyoruz. Mülteci akını özellikle Polonya’ya doğru gidiyor. Biz de özellikle biz soydaşlarımız ile ilgili çalışmalarımız var. Edirne’ye geldikçe onların ihtiyaçlarını karşılayacağız. Oradaki Ukraynalı vatandaşların da ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalar sürdüreceğiz. 17 tır gönderilmiş şimdiye kadar. Uzunköprü için her yerde söylüyorum, doğasında ve kültüründe hayırseverlik var” dedi.

Uzunköprü Kaymakamlığı ve AFAD koordinesinde ilçedeki hayırseverler ile STK’ların yardımıyla hazırlanana tırların içerisinde 170 bin TL değerlinde çocuk bezi, mama, temel gıda ve temizlik malzemeleri bulunuyor.

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