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107 yıl önce ‘Çanakkale geçilmez’ dedirten şehitler dualarla anıldı

İHA

107 yıl önce ‘Çanakkale geçilmez’ dedirten şehitler dualarla anıldı

Edirne’de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde düzenlenen törende şehitler anıldı.
Çanakkale Deniz Zaferi nedeniyle yurdun her köşesinde olduğu gibi Edirne’de de tören düzenlendi. Bando eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan tören, çelenk sunumu ile devam etti. Asker Hastanesi Şehitliği’nde düzenlenen törende Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu ve Edirne Şehit Aileleri Derneği Başkanı Faruk Çiftçi şehitlikteki anıta çelenk sundu. Edirne Vali Yardımcısı Güler, günün anlam ve önemine ilişkin duygularını Şehitlik Defteri'ne yazdı. Edirne İl Müftülüğü vaizinin şehitler için dua okuduğu tören, şehitliğe karanfil bırakılmasının ardından sona erdi. Edirne Asker Hastanesi Şehitliği’nde düzenlenen törene Edirne Valisi Ekrem Canalp, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Abdülkadir Seri, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, İl Sağlık Müdürü Dr. İshak Yıldırım, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Edirne Şehit Aileleri Derneği Başkanı Faruk Çiftçi katıldı. Buradaki törenin ardından Edirne Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programa geçildi.
18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yılı ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla İlhami Ertem Lisesi öğrencileri tarafından program düzenlendi. Öğrencilerin gösterileri ilgiyle izlenirken, duygu dolu anlar yaşandı. Edirne Halk Eğitim Merkezi Çok Amaçlı Salon’da düzenlenen programda, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Bakım Yüzbaşı Gökhan Çelik yaptı. 107 yıl önce bugün Çanakkale Boğazı’nın denizden geçilemeyeceğinin tüm dünyaya gösterildiğini söyleyen Yüzbaşı Çelik, bu günün deniz zaferinin ilan edildiği gün olduğunu aktardı.
Konuşmaların ardından lise öğrencilerinin hazırladığı gösteri sırasında katılımcılar duygu dolu anlar yaşadı.

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