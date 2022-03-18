Trakya'da Çanakkale şehitleri anıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trakya'da Çanakkale şehitleri anıldı

DHA

Trakya'da Çanakkale şehitleri anıldı


Olgay GÜLER-Ünsal YÜCEL-Ruhan YALÇIN/ EDİRNE-TEKİRDAĞ, (DHA)TRAKYA'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü kapsamında törenler düzenlendi. Edirne'de Çanakkale'nin ardından Türkiye'nin en büyüklerinden olan tarihi Askeri Hastane Şehitliği'nde, Tekirdağ'da Atatürk Anıtı ve Kırklareli'de şehitlikteki törenlerle şehitler anıldı.
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü nedeniyle, Edirne´deki törenler, Edirne Asker Hastanesi Şehitliği'nde yapıldı. Anma törenine Edirne Vali Vekili Yusuf Güler, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Edirne Belediye Başkan Vekili Selçuk Çakır ile askeri personel, şehit yakınları ve çok sayıda öğrenci katıldı. Anıta çelenk konulmasının ardından askerlerin saygı atışı yaptığı törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra şehitler için dua okundu. Anıt şeref defterini imzalayan Vali Vekili Güler ve beraberindekiler, şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Anma törenleri, Halk Eğitim Merkezi´ndeki programla devam etti.
'18 MART ÇOK ÖNEMLİ BİR KİLOMETRE TAŞIDIR'
Edirne Halk Eğitim Merkezi'ndeki törende Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşma yapan Piyade Yüzbaşı Gökhan Çelik, vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını dile getirerek, "18 Mart tarihi, TBMM genel kurulunda, 4768 numaralı kanunla 2002 yılından itibaren, aziz vatanlarını canlarını seve seve feda eden kahraman şehitlerimizi anmak için şehitler günü olarak kabul edilmiştir. Tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen milletimizin kahraman evlatlarını şehadeti ve gazilik pahasına kazanılan bu zafer İstiklal harbimize ve nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti'ne giden bu yolda çok önemli bir kilometre taşı olmuştur" dedi.
VALİ VEKİLİ BİRİNCİLİK ALDIĞI KOMPOZİSYONU OKUDU
Edirne Vali Vekili Yusuf Güler, 36 yıl önce lisedeyken Edebiyat Kolu başkanlığı görevindeyken yazdığı ve düzenlenen yarışmada birincilikle ödüllendirildiği 18 Mart konulu '500 bin ruh üzerine' başlıklı kompozisyonu okudu. Güler, "Çanakkale´de bir savaş verdik; soylu ve yüce bir savaş. Tüm savaşlarımız gibi. Fakat bu savaşın başka bir özelliği vardı. Türk´ün can evine el uzatmanın tarihte eşi, benzeri görülmedik bir karşı koyuşla kırılması bu savaştaydı. Çanakkale Savaşı, o zamanlar dünyaya bir milletin sarsılmaz kararını ferman etmişti. Bu büyük olaya bir destan yazıp gök tavanına çıkmalıydı ki her güneş bu destanı söyleye söyleye doğsun. 500 bin ruh, kafile kafile bu mısraların peşinden uçtu sonsuzluğa, cennet köşklerine. Çanakkale´de zafer, milletimize gülmüştür. Bu zafer, kendine en yakışan şekilde kutlanmalıdır, tebrik edilmelidir. Binlerce şehidin manevi huzurunda tüm milletle beraber saygı duymak ve daha sonra millet adına hazırlanmış buketi göklere ulaştırıp, bu ruhlara takdim edebilmek" diye konuştu.
TEKİRDAĞ'DA 18 MART
Tekirdağ'daki tören ise Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törene, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez ve kurum müdürleri katıldı. Şeref defterini imzalayan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım; "Çanakkale Savaşı eşine rastlanılmayacak kadar fedakarlıkların ve kahramanlıkların yaşandığı, Türk ve dünya tarihinin dönüm noktası olan bir savaştır. Türk ulusu Çanakkale'de kazanılan zaferle, kendisinde mücadele edecek gücü ve inancı bulmuş ve Kurtuluş Savaşı'nı kazanarak Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuştur. Şehitlerimizden aldığımız emaneti aynı güç ve kararlılıkla korumaya, ezanımızın okunması, bayrağımızın bu gök kubbede özgürce dalgalanması için tüm gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.
KEŞAN'DAKİ TÖRENLER
Edirne'nin Keşan ilçesinde Asri Mezarlık´taki Şehitlik Anıtı´ndaki törene, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Özay, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, gaziler, şehit yakınları, siyasi parti ve STK temsilcileri, askeri erkanla bölge halkı katıldı. Anıta çelenk konulan programda saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunan tören Kaymakam Yılmaz´ın şehitlik defterini imzalaması ve şehit mezarlarının ziyaret edilip karanfil bırakılmasıyla sona erdi.
KIRKLARELİ'DE ŞEHİTLİK'TE TÖREN
Kırklareli'de de Çanakkale şehitleri için Kırklareli Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törene Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 55'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Albay Tahir Savran, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, askeri erkan, şehit yakınları, gaziler, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile halk katıldı. Çelenk konulmasıyla başlayan törende şehitler anısında saygı atışı yapıldı, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal marşı okundu. Kırklareli'ndeki tören Halk Eğitim Merkezi'nde devam etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER -Ünsal YÜCELRuhan YALÇIN
2022-03-18 15:03:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trakya Üniversitesi, Bulgaristan'dan gelen konuk heyeti ağırladı
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi, Bulgaristan'dan gelen konuk ...
Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı
YEREL HABERLER Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı
107 yıl önce ‘Çanakkale geçilmez’ dedirten şehitler dualarla anıldı
YEREL HABERLER 107 yıl önce ‘Çanakkale geçilmez’ dedirten şehitler ...
TÜBAT'tan doktor rektöre Tıp Bayramı ziyareti
YEREL HABERLER TÜBAT'tan doktor rektöre Tıp Bayramı ziyareti
Üniversite ve Edirne Ticaret Sanayi Odası fuarcılık alanında güçlerini birleştirdi
YEREL HABERLER Üniversite ve Edirne Ticaret Sanayi Odası fuarcılık ...
Edirne'de panelvan önce taksiye, ardından direğe çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Edirne'de panelvan önce taksiye, ardından direğe ...
Selimiye Meydanı hak ettiği görünüme kavuşuyor
YEREL HABERLER Selimiye Meydanı hak ettiği görünüme kavuşuyor
Edirne’de Berat Kandili coşkusu
YEREL HABERLER Edirne’de Berat Kandili coşkusu
Uyuşturucu taciri 27 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu taciri 27 kişi tutuklandı
Uzunköprü’den Ukrayna’ya insani yardım malzemesi yola çıktı
YEREL HABERLER Uzunköprü’den Ukrayna’ya insani yardım malzemesi yola ...
Savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen genç kız annesini Kiev’de bırakmak zorunda kaldı Rus saldırılarından kaçan Leyla Çapan: "Annemi çok özlüyorum"
YEREL HABERLER Savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen genç kız annesini ...
Ters yöne giren sürücüden ilginç bahane: "Sadece ben değil herkes kullanıyor”
YEREL HABERLER Ters yöne giren sürücüden ilginç bahane: "Sadece ben ...
Bariyere çarpan otomobilde kooperatif başkanı öldü
YEREL HABERLER Bariyere çarpan otomobilde kooperatif başkanı öldü
Araç içinde sıkışan sürücü feci şekilde can verdi
YEREL HABERLER Araç içinde sıkışan sürücü feci şekilde can verdi
Vicdansızlar bunu da yaptı: Sokak hayvanlarının mama kaplarını çaldılar Hırsızlığın böylesi
YEREL HABERLER Vicdansızlar bunu da yaptı: Sokak hayvanlarının mama ...
Popliteratur isimli kitap okuyucu ile buluştu
YEREL HABERLER Popliteratur isimli kitap okuyucu ile buluştu
Edirne'de 7 kilo kokain ele geçirildi 7 kilogram kokain takip sonucu yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'de 7 kilo kokain ele geçirildi 7 kilogram ...
Sağlık Kültür ve Spor Başkanlığı fidanları toprakla buluşturuyor
YEREL HABERLER Sağlık Kültür ve Spor Başkanlığı fidanları toprakla ...
Araçtaki 7 kilo kokaine 2 tutuklama
YEREL HABERLER Araçtaki 7 kilo kokaine 2 tutuklama
Edirne’de otomobil yol kenarına uçtu: 1 yaralı
YEREL HABERLER Edirne’de otomobil yol kenarına uçtu: 1 yaralı
Hapisten çıktı tekrar hırsızlık yaptı
YEREL HABERLER Hapisten çıktı tekrar hırsızlık yaptı
Gece kulübünde silahlı kavga: 3 yaralı
YEREL HABERLER Gece kulübünde silahlı kavga: 3 yaralı
Edirne’de “Bulgaristan Türkleri Gecesi” coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Edirne’de “Bulgaristan Türkleri Gecesi” coşkuyla ...
Çatıdan düşüp hayatını kaybeden çiftçi, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Çatıdan düşüp hayatını kaybeden çiftçi, son ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.