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Selimiye Meydanı, mayısta açılıyor; Türkiye'nin en büyüklerinden olacak

DHA

Selimiye Meydanı, mayısta açılıyor; Türkiye'nin en büyüklerinden olacak


Ali Can ZERAYOlgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)MİMAR Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi´ndeki Selimiye Cami restorasyon çalışmaları devam ederken, Selimiye Cami Çevresi ve Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projesi´nde ise sona yaklaşıldı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Toplamda 72 bin metrekarelik bir alanın rekreasyonu yapılıyor. Sadece meydan 52 bin metrekare. Burası Türkiye'deki en büyük meydanlardan birisi olacak" dedi. Meydanın mayıs ayında açılması planlanıyor.
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan, Mimar Sinan'ın ustalık eseri tarihi Selimiye Cami, Edirne Valiliği ve Edirne Belediyesi'nin 2015 yılında ortak çalışması ile başlatılan 'Selimiye Cami Çevresi ve Kentsel Tasarım Projesi' kazı çalışmaları sırasında bahçesinde bulunan 'Yemiş Kapanı Hanı' nedeniyle 6 yıl önce durduruldu. Vakıflar Genel Müdürlüğü 'Yemiş Kapanı Hanı'nın ihya edilmesini isterken Edirne Belediyesi hazırladığı peyzaj projesi ile çalışmaları devam edilmesini istedi. İki kurum arasında anlaşmazlık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın araya girmesiyle sona erdi ve çalışmalar eylül ayında yeniden başlatıldı. 3 ayrı projede devam eden çalışmalarda Vakıflar Genel Müdürlüğü, Selimiye Cami restore etmeye başlarken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Edirne Belediyesi ile ortaklaşa sürdürdüğü çevre ve peyzaj düzenlemesinde sona gelindi.
'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK MEYDANLARINDAN BİRİSİ OLACAK'
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Selimiye Cami Çevresi ve Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projesi´nde büyük ölçüde mesafe kat edildiğini belirterek, "Meydanın sert zemin kaplamaları hemen hemen bitti. Tabi burada parantez açmak lazım, sert zemin deyince şunu özellikle açıklamak isterim; burada doğal olmayan hiçbir malzeme yok. Yani gerek taşlar, bordürler, gerek granitler tümü doğal taştan kullanılıyor. Toplamda 72 bin metrekarelik bir alanın rekreasyonu yapılıyor. Burada amaç; Selimiye'yi yalın bir şekilde ortaya çıkartmak. Bu amacı gerçekleştirmek için hemen yanımızdaki 16 belediye dükkanı ve 1 kafeteryayı yıktık. Selimiye ile Osmanlı cami mimarisi zirvesi olan Selimiye ile Osmanlı cami mimarisinin ilk örneklerinden olan Eski Cami'yi de bir anlamda buluşturmuş olduk. Böyle bir kültürel buluşma dünyada hemen hemen hiçbir kentte yok diyebiliriz. Sadece meydan 52 bin metrekare. Burası Türkiye'deki en büyük meydanlardan birisi olacak. Bu alanın 25 bin metrekaresi yeşil alan olacak" dedi.
ÇALIŞMALAR KENTİN DOSUKUSUNA UYGUN ŞEKİLDE YAPILIYOR
Gürkan, "Peyzaj çalışmaları halen devam ediyor. Burada kentin, Selimiye'nin dokusuna uygun ve iklime uygun bitki türleri seçildi. Ağaç türleri Selimiye'nin anıtsal özelliğini kapatmayacak türde, yani büyümeyen türde ağaç konacak. Vatandaşlar için oturma yerleri olacak, turizm zabıta bürosu olacak, video enstelasyon alanları, el sanatları alanları ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaları için tuvaletler ve kafeteryalar olacak. Ramazan Bayramı ile beraber bitecek ve inşallah açılışını da Edirneli hemşerilerimizle beraber, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da katılımıyla beraber yapacağız" diye konuştu.
'MİMAR SİNAN HEYKELİ AYNI YERE KONULACAK'
Meydanda bulunan ve çalışmalar nedeniyle kaldırılan Mimar Sinan´ın heykelinin de yine aynı yerine konacağını belirten Gürkan, "Mimar Sinan'ın heykeli aynı yere taşınıyor. Onun sadece kaidesi değişecek. Heykeltıraşından izin de alındı, burada kullandığımız doğal taşlarla, tek bir blok halinde, Konya taşı dediğimiz taştan yapılan bir kaide oturtulacak altına. Aynı yere koyacağız" dedi.
'MEYDAN ULUSLARARASI TANINIRLILIĞI ARTTIRACAK'
Edirne'nin, Türkiye'de en fazla turist alan illerden biri olduğunu söyleyen Gürkan, "Hepimizin bildiği gibi Edirne, Türkiye'de İstanbul ve Antalya'dan sonra en çok turist alan üçüncü il. Selimiye Cami ve külliyesinin etrafındaki rekreasyon alanının da hem Selimiye'yi göstermesi, uluslararası anlamda tanınırlılığının artması ve Edirne'nin turizm potansiyelinin artması açısından da çok ciddi katkısı olacağına inanıyoruz. Çünkü burada gördüğünüz alan tamamen yayalaştırıldı, araç trafiği olmayacak ve turistler rahatça gelip Selimiye'nin o muhteşemliği karşısında ziyaretlerini yapacaklar" şeklinde konuştu.
'MAYISTA ÇİFTE BAYRAM YAŞAYACAĞIZ'
Selimiye Camisi'nin bulunduğu 7 Yol Ağzı Caddesi esnafından Bahri Dinar da, meydan projesinde sona gelinmesinden dolayı mutluluk duyduklarını belirtti. Dinar, "Esnaf olarak bizi öncelikle meydan ilgilendiriyor ama muhteşem Selimiye bizim için her şeyden önce geliyor. Bu meydan açıldığında günde belki 10 binlerce insan ziyaret edecek, o ziyaret esnasında çevredeki esnafa ve Edirne'deki herkese faydası olacak. Düzenlemeler çok hızlı devam ediyor. Biz diyoruz ki Mayıs'ın 2'sinde çifte bayram yaşayacağız" dedi.
'ŞEHRİMİZ KÜÇÜK AMA BÜYÜK BİR MEYDANIMIZ OLACAK'
7 Yol Ağzı Esnafları Dernek Başkanı Nejat Yavuz ise meydan projesi çalışmalarının başlamasını çok uzun zamandır beklediklerini belirterek, sona gelinmiş olmasından çok memnun olduklarını kaydetti. Yavuz, "Çalışmaların 8 yıldan beri başlamasını bekliyorduk. Çok uzun süre geçti ama artık mutlu sona yaklaşıyoruz. Büyük şehirlerin meydanı olur ama biz küçük şehir olmamıza rağmen çok büyük bir meydanımız olacak. Bunu destekleyen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.  (DHA)  DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER
2022-03-19 12:38:53

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