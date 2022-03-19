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Soğuk havaya aldırış etmeden çevre temizliği için kolları sıvadılar

İHA

Soğuk havaya aldırış etmeden çevre temizliği için kolları sıvadılar

Edirne’de Tunca Nehri kenarında bir araya gelen Trakya Üniversitesi öğrencileri, soğuk havaya aldırış etmeden temiz bir çevre için el ele vererek çöpleri topladı.
Tunca ve Meriç Nehirleri etrafında temizlik etkinliği gerçekleştiren gençler, burada topladıkları çöpleri poşetlere doldurduktan sonra Kent Ormanı’na geçti. Çevre temizliğinin önemine dikkat çekmek için soğuk havaya rağmen bir araya gelen öğrenciler, plastik atıktan sigara izmaritine, cam şişelerden plastik atıklara kadar çok sayıda çöp topladı.
Çevrecilik ve Geri Dönüşüm Topluluğu’nun girişimi ile bir araya gelen öğrenciler, nehirlerin kenarlarına atılmış plastik ve cam atıkları tek tek toplayarak poşetlere doldurdu. Doğa için farkındalık oluşturmak ve çevre temizliğinin önemine dikkat çekmek için bir araya gelen öğrenciler, kısa sürede poşetler dolusu çöp topladı.
Nehir kenarlarını çöpten arındırmak için temizlik çalışması başlattıklarını ve etkinlik düzenlediklerini söyleyen Çevrecilik ve Geri Dönüşüm Topluluğu Başkanı Sevil Göçmen, yaşanabilir bir dünya için doğanın temiz tutulması gerektiğine dikkat çekti. Çevreyi ve doğayı en iyi şekilde korumak ve kollamak gerektiğine vurgu yapan Göçmen, “Doğaya atılan çöpler, rüzgâr ve fırtınanın da etkisiyle çevreye yayılıyor. Bu çöplerin doğaya zarar vermemesi için toplanması gerekli, bu yüzden topluyoruz. Aynı zamanda bilinçsiz insanlar tarafından çevreye atılan sigara izmaritleri, cam şişeler ve atıkların da doğadan uzaklaştırılmasını sağlıyoruz" ifadelerine yer verdi.
Doğayı ve çevreyi çöplerden arındırmak için çaba sarf ettiklerini aktaran Doğukan Toprak, doğanın önemine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla çevre temizliği etkinliğine katıldıklarını söyledi.
Tunca ve Meriç Nehri ile Kent Ormanı’ndaki çöpleri toplamak için bir araya geldiklerini söyleyen Trakya Üniversitesi öğrencilerinden Emine Oral, “Bugün hiç hoş olmayan görüntülerle karşılaştık. Biz farkındalık oluşturmaya çalıştık. Umarım insanlar da bunları görüp farkında olur ve çevresini daha temiz tutmaya özen gösterir. Dünyamızı kirletiyoruz ve bunun geri dönüşü olmayacak. Umarım insanlar çöplerini yerlere atmak yerine bir poşete toplayıp yanında götürmeye özen gösterir” dedi.

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