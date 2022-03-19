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Trakya Üniversitesi öğrencileri, Tunca ve Meriç kıyısında temizlik yaptı

DHA

Trakya Üniversitesi öğrencileri, Tunca ve Meriç kıyısında temizlik yaptı


Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de Trakya Üniversitesi´ne bağlı öğrenci toplulukları, Tunca ve Meriç nehirlerinin kıyısı ve Kent Ormanı´nda temizlik etkinliği düzenledi. Yaşanılabilir bir çevre için temizliğin önemine dikkat çekilen etkinlikte öğrenciler plastik, cam, sigara izmariti gibi doğaya zararlı maddeleri topladı.
Edirne´de Trakya Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı´na bağlı Çevre ve Geri Dönüşüm Topluluğu´nun girişimi ile bir araya gelen çeşitli öğrenci toplulukları, Tunca Nehri kıyısında temizlik etkinliği gerçekleştirdi. Çevre ve Geri Dönüşüm Topluluğu´nun yanı sıra İnsan Hakları ve Barış, Halk Sağlığı, Trakya Tıp Öğrencileri Birliği, Trakya Genç Yeşilay, Farklı 1 Gençlik, Hayvan Dostları ve Özel Eğitim topluluklarına üye öğrencilerin bir araya geldiği etkinlikte, Tunca Nehri kıyısındaki plastik ve cam atıklar ile sigara izmaritleri toplandı.
TEMİZ BİR ÇEVREYE DİKKAT ÇEKTİLER
Trakya Üniversitesi´nin çevreye duyarlı öğrencileri, doğanın korunması amacıyla farkındalık oluşturmak ve temiz bir çevreye dikkat çekmek amacıyla düzenledikleri etkinlikte Tunca Nehri kıyısının kirli görüntüsünün yanı sıra soğuk hava şartlarıyla da mücadele ettiler. Kısa sürede onlarca çöp poşetini dolduran öğrenciler, Tunca Nehri'nin ardından Meriç Nehri ve Kent Ormanı´nda da temizlik etkinliğine devam ettiler.
'ÇEVREMİZİ KORUMAMIZ GEREKİYOR'
Çevrecilik ve Geri Dönüşüm Topluluğu Başkanı Sevil Göçmen, temizlik etkinliğine çeşitli topluluklara üye öğrencilerin katıldığını belirtirken; "Çevremizi korumamız ve sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyoruz. Fırtına ve rüzgârın da etkisiyle burada çok fazla plastik birikimi oluyor. Bunların doğada ayrışmasını engellemek adına onları topluyoruz. Aynı zamanda insanlar tarafından yere atılan sigara izmaritleri, cam şişeler gibi atıkların da çevreden uzaklaştırılmasını sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.
'DÜNYANIN KIYMETİNİ BİLİYORUZ'
Özel Eğitim Topluluğu Başkanı Doğukan Toprak, doğa ve farklılıklarına dikkat çekerken; "Topluluğumuzun amacı; özellikle engelli bireyler için farkındalık yaratmak. Ama biz sadece engelli bireylerle kalmamak, din, dil, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim gibi bütün farklılıkları desteklemeye çalışıyoruz. Çünkü engellilik de bunlar gibi bir farklılıktır. Yaşadığımız dünyanın kıymetini biliyoruz ve bize çevremizi temizlemek gibi bir etkinlikle geldiler. Biz de buna katılmak istedik" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2022-03-19 17:02:17

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