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Yunanistan´a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı

DHA

Yunanistan´a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı


Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE´nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı.
İpsala´da, 1´inci derece askeri yasak bölgede kontrol yapan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri M.S., A.A., B.A. ve S.A'yı yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / İpsala Ünsal YÜCEL
2022-03-20 12:21:56

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