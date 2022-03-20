Edirne'de, araçta 125 litre etil alkol ele geçirildi

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Ünsal YÜCEL/ KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada sahte içki üretiminde kullanılan 125 litre etil alkol el geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Keşan girişinde durdurdukları araçta arama yaptı. Polisin aramasında; sahte içki üretiminde kullanılan 125 litre etil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınıp, haklarında '5607 sayılı kanuna muhalefet' suçundan işlem başlatılan B.T. ve H.S., serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2022-03-20 12:34:55



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