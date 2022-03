Ukrayna'dan gelen Sadova, kız kardeşi ve babasından haber alamıyor

Ali Can ZERAY/ EDİRNE, (DHA)RUSYA'nın askeri harekat sürdürdüğü Ukrayna'nın Sumi şehrinden kaçarak, Türkiye'ye sığınan Sadova Polina (29), geride bıraktığı kız kardeşi ve babasından 2 gündür haber alamadığını söyledi. Rus askerlerinin sürekli köylerini bombaladığını ve erzak çaldığını söyleyen Polina, "Komşumuza geliyordu Rus'lar; biz ışıkları kapatıyorduk, bize gelmesin, diye. Rus askerleri evlerimize girip erzakımızı çaldı. Ölenler de oldu. Bir komşu teyzemizi ormanda buldular, onun dışında 2 kişi ekmek almaya çıkmıştı, onları vurdular" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarından kaçan sivillerin Türkiye'ye gelişleri devam ediyor. Ukrayna'nın Sumi şehrine bağlı Doristanyet köyünden gelerek, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Sadova Polina, geride babası ve kız kardeşini bıraktığını söyledi. Türkiye'de Manisa'da yaşayan eşinin yanına gideceğini anlatan Polina, Ukrayna'dan kaçış sürecine kadar sürekli köylerinin bombalandığını ve çok korktuklarını belirtti. Rus askerlerinin evlere gelip, erzak çaldığını da belirten Polina, kendilerine gelmemeleri için ışıkları kapatıp, beklediklerini dile getirdi.

'RUS ASKERİ GELMESİN, DİYE IŞIKLARI KAPATIYORDUK'

Kız kardeşi ve babasından 2 gündür haber alamadığını söyleyen Sadova Polina, "Orada çok kötü geceler geçirdik, bomba attılar, bir sürü Rus askeri geldi. Gerçekten kötüydü. Çok aç kaldık, yemek bile alamadık çünkü marketler kapalıydı. Şu anda ben kız kardeşimden ve babamdan 2 gündür haber alamıyorum. Bir yerde saklanıyorlar şu anda köyde. Konuştuğumuzda, Rus askerlerinin yanlarındaki birkaç kişiyi vurduğunu ve kendilerinin kaçtığını anlattı bana. Mesela komşumuza geliyordu Rus'lar; biz ışıkları kapatıyorduk, bize gelmesin, diye. Rus askerleri evlerimize girip erzakımızı çaldı" dedi.

'EKMEK ALMAYA GİDEN 2 KİŞİYİ VURDULAR'

Köylerine 2 roket atıldığını ve birçok sivilin de öldüğünü kaydeden Polina, "2 tane roket atmışlardı köyümüze, o nedenle çok korktuk. Aslında biz ayrılmayacaktık ama çok korktuğumuz için kaçmak zorunda kaldık. Annem ile bir araba bulduk ve kaçtık. Babam orada kaldı, orayı savunacağını, evimize bakacağını söyledi. Çünkü orada bütün eşyalarımız, her şeyimiz kaldı. 3 kardeşiz biz. Bizden ne istediklerini bilmiyoruz, şoktayız. Moskova'da bir arkadaşım var, olanları anlatıyorum ama böyle bir şeyin olduğuna inanmıyor. Bana 'Yalan söylüyorsun, sivil insanları ellemiyorlar' diyorlar. Köyümüzde mesela ölenler oldu. Bir komşu teyzemizi ormanda buldular, onun dışında 2 kişi ekmek almaya çıkmıştı, onları vurdular" diye konuştu.

'RUSYA'YA, ARTIK YETER, DİYORUZ'

Manisa'da yaşayan Türk eşinin yanına gideceğini söyleyen Polina, "Şimdi İstanbul'a gidiyorum, orada akrabam var. Eşim Türk. İlk önce İstanbul'a, oradan da eşimin memleketi Manisa'ya gideceğiz. O beni savaş başlamadan 23 Şubat'ta aramış, gelmemi söylemişti; gelmedim. Şimdi çok pişmanım, daha o zaman gelmediğim için. 5 yıldır evliyiz, artık Manisa'ya gidip orada kalacağım. Türkiye bize çok yardımcı oldu, otobüs ayarladılar, yemek verdiler, psikolojik olarak yardımcı oldular. Rusya'ya 'Artık yeter' diyoruz, biz savaş istemiyoruz. Bu savaş bitsin" dedi.

KÖPEĞİNİ DE GETİRDİ

'Patri' isimli köpeğini de yanında getiren Polina, "Onu da kurtardık savaştan. Bırakmayı hiç düşünmedim onu. 2 yıldan beri benimle. Ben ablam ve annemle geldim, babam orada kaldı. Artık bundan sonrasına bakacağız, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bu savaş bitmek zorunda çünkü savaş çok anlamsız bir şey. Çok kötü ve bütün Ukrayna insanlarını bitirdi. Hayatımız artık çok zor. Çok iyi ve güzel yaşıyorduk ama şimdi bu duruma düştük. Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz, bize yardım ettiler. Burada güvendeyiz" diye konuştu.

'ARTIK BİR EVİMİZ YOK'

Ukrayna'nın Harkiv şehrinden ablası ve annesiyle gelen Sofia Odeslana (23) da "Çok korkutucu bir durumdu. Her şeyi bombaladılar, artık bir şehrimiz ve evimiz yok. Harkiv'den Lviv'e trenle gittik. Oradan da kara yoluyla Türkiye'ye geldik. Burada akrabalarımız var, şimdi onların yanına gitmeyi planlıyoruz. Birkaç gün İstanbul'da kalıp Eskişehir'e akrabalarımızın yanına gideceğiz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY

2022-03-20 12:48:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.