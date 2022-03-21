Genç hekimlerden köylüye sağlık taraması

Trakya Üniversitesi Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu, “Sağlık Sokağı” adlı proje kapsamında Edirne’nin Tayakadın köyünde sağlık taraması yaptı.

Edirne merkez Tayakadın köyünde vatandaşlarla bir araya gelen topluluk üyeleri, beden kitle indeksi, şeker ölçümü, tansiyon ölçümü, göz muayenesi, kanser bilgilendirmesi, duruş bozuklukları, doğru diş fırçalama, akıllı ilaç kullanımı, cilt gibi çeşitli konularda sağlık taraması gerçekleştirdi. Düzenlenen etkinliğe köy sakinleri ve çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu, bir yandan köy halkının sağlık problemlerini dinlerken bir yandan ise köydeki çocuklarla oyunlar oynadı.

Genç Yeryüzü Doktorları Topluluk Başkanı Mehmet Yasin Gümüşten, başta diyabet, obezite, yüksek veya düşük tansiyon, göz rahatsızlıkları olmak üzere yaygın görülen hastalıkların erken teşhisini sağlamak ve hastaların gerekli durumlarda sağlık kuruluşlarına başvurmasına vesile olmak amacıyla bu şekilde etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Erken teşhisi mümkün hastalıkların büyük sorunlar ortaya çıkarmasını önlemeyi ve sağlıklı yaşamı yaygınlaştırmayı amaç edindiklerini aktaran Gümüşten, "İyilik için gençlik" sloganımızla çıktığımız bu yolda iyilik için, sağlık için elimizden geleni yapmaya ve köylerimizde, mahallelerimizde sağlık taramalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Edirne’nin Tayakadın köyünü ziyaret eden ve çeşitli sağlık kontrolleri yapan öğrenciler, bunun yanında temel ağız bakımı, diş sağlığının önemi, hijyen eğitimi gibi konulara da değindi.

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