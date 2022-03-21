Meteoroloji'den Marmara için 'fırtına' uyarısı



Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nce Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı yapılırken, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada; rüzgarın, Marmara Bölgesi genelinde (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde) yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, çarşamba günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Olası ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-03-21 13:46:59



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