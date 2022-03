Fatih Sultan Mehmet'in fethe çıkış yıl dönümü, Edirne'de kutlandı

Olgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'den 23 Mart 1453'te yola çıkıp 29 Mayıs 1453'te İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet´in fethe çıkışının yıl dönümü, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sinevizyonla katıldığı törenle kutlandı. Fatih Sultan Mehmet'in doğduğu Saray-ı Cedide-i Amire'nin olduğu Sarayiçi mevkisinde düzenlenen törende İBB Kent Orkestrası Mehteran Birliği konser verdi.

Edirne Belediyesi, Edirneli Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethe çıkışının yıl dönümü etkinliklerini Sarayiçi mevkisinde düzenlenen törenle başlattı. 2022'nin Edirne yılı ilan edilmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de katkılarıyla düzenlenen tören, Fatih Sultan Mehmet´in doğduğu Saray-ı Cedide-i Amire´nin (Yeni Saray) de bulunduğu Sarayiçi mevkisinde gerçekleştirildi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Yeni Saray'ın Has Bahçesi olan ve Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne de ev sahipliği yapan Sarayiçi'nde konuştu. Törende, İBB Kent Orkestrası Mehteran Birliği, mini bir konser verdi. Törene, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sinevizyonla katıldı.

'EDİRNE'DEN ORDUSUYLA YOLA ÇIKMIŞ'

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, konuşmasında, Fatih Sultan Mehmet'in 30 Mart 1432'de Edirne'de dünyaya geldiğini ve İstanbul'u fethetmek amacıyla Sarayiçi mevkisinden yola çıktığını belirterek, "Edirneli Mehmet, daha padişah olmadan önce İstanbul'u fethetmeyi hayallerinde düşünmüş, planını, programını yapmış, tüm hazırlıklarını yaparak İstanbul'un fethini gerçekleştirmeyi gündemine almış bir padişahımız. 23 Mart 1453'te Edirne'den 2. Murat'ın yapıp, kendisinin de son haline getirmiş olduğu Saray-ı Cedide-i Amire'den, yani Yeni Saray'dan ve şu anda bulunduğumuz Saray'ın Has Bahçesi'nden ordusuyla yola çıkmış ve 29 Mayıs 1453'te de İstanbul'un fethini gerçekleştirerek, Peygamberimizin dahi iltifatına mazhar olmuştur" dedi.

'GELENEKSELLEŞMESİNİ UMUYORUM'

Gürkan, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethiyle insanlık tarihinde bir çağı kapatıp, yeni bir çağı açtığını ifade ederek, "Tarihçiler, Edirne için 'Bursa'nın oğlu, İstanbul'un babası' derler. Osmanlı'nın 3 başkentinin 1'incisi Bursa, 2'ncisi Edirne ve 3'üncüsü de İstanbul'dur. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bu projeyi konuştuğumuzda, 2022 Edirne yılında başlatmaya karar verdik. Bugün başlattığımız Fatih´in bu kutlu yürüyüş, kutlu destan mücadelesi, umuyorum ki gelecek yıllarda da gelenekselleşir ve her yıl İstanbul'un fethinin başlangıcı olan 23 Mart tarihinde buradan yola çıkış ve 29 Mayıs tarihinde İstanbul'un fethiyle sona eren bu büyük yürüyüş gençlerimiz, torunlarımız ve gelecek nesiller tarafından kutlanarak, sonsuza kadar yaşar" diye konuştu.

İMAMOĞLU SİNEVİZYONLA KATILDI

Gürkan'ın konuşmasının ardından törende, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşması da sinevizyondan gösterildi. İmamoğlu, Edirneliler'i İBB tarafından düzenlenecek İstanbul'un fethi kutlamalarına davet etti. Tören, İBB Kent Orkestrası Mehteran Birliği'nin konseriyle sona erdi.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

