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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yunanistan sınırında 3 FETÖ şüphelisi yakalandı

DHA

Yunanistan sınırında 3 FETÖ şüphelisi yakalandı


Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı.
Güvenlik güçleri, merkeze bağlı Üyüklütatar köyü yakınlarında 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan S.Ç., S.E. ve M.E.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerin, FETÖ soruşturmaları kapsamında arandığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne
2022-03-23 17:42:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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