Yunanistan sınırında 3 FETÖ şüphelisi yakalandı

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Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı.

Güvenlik güçleri, merkeze bağlı Üyüklütatar köyü yakınlarında 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan S.Ç., S.E. ve M.E.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerin, FETÖ soruşturmaları kapsamında arandığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne

2022-03-23 17:42:15



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