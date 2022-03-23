Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’a fethe çıkış yıldönümü törenle kutlandı

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23 Mart 1453'te yola çıkıp 29 Mayıs 1453'te İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'in fethe çıkışının yıldönümü Edirne’de düzenlenen törenle kutlandı.

Askeri dehası, büyük devlet adamlığı ve entelektüel kişiliğiyle tarihin en büyük liderleri arasında yer alan ve şanlı ordusuyla 23 Mart 1453'te yola çıkıp 29 Mayıs 1453'te İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han'ın fethe çıkışının yıldönümü için Edirne’de tören düzenlendi. Edirne’nin Saraçlar Caddesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası Mehteran Birliği, konser verdi. Vatandaşlar ise Mehter marşlarına yoğun ilgi gösterdi.

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