Polisten kaçan şahsın üzerinden paket paket uyuşturucu çıktı

Edirne’nin Keşan ilçesinde seyir halinde uygulama yaparken şüpheli bir kişinin kaçtığını gören polis ekipleri, yakaladıkları şahsın üzerinde 23 paket uyuşturucu ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yeni Mescit Mahallesi ve çevresinde uygulama yaptı. Seyir halinde yapılan uygulamada 13 şahıs ve 3 de aracın kontrolleri gerçekleştirildi. Denetimler sırasında durumundan şüphelenilen B.K. isimli bir şahıs, polisi görünce kaçtı. Ekipleri peşine takan şüpheli daha sonra Zati Yörüker Caddesi üzerinde yakalandı.

Bu sırada elinde şeffaf bir poşet tuttuğu görülen B.K.’nın üzerinden poşetlenmiş bir şekilde 23 adet uyuşturucu olduğu düşünülen madde ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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