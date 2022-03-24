Bulgaristan eski Çevre Bakanı Çakırov’dan Rektör Tabakoğlu ile görüştü

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Bulgaristan Eski Çevre Bakanı ve 9 dönemdir Silistre Milletvekilliği görevini sürdüren Doç. Dr. Cevdet Çakırov’u ağırladı.

Rektörlük’te gerçekleşen ziyarette bir sunum gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Üniversitesinin başta eğitim ve sağlık olmak üzere Bulgaristan ve Balkanlara yönelik gerçekleştirmiş olduğu proje ve çalışmalardan bahsetti. Bulgaristan özelinde Balkanlarda “Trakya Üniversitesinde eğitim görmek istiyorum” diyen tüm öğrencilere kapılarının açık olduğunu söyleyen Rektör Tabakoğlu, bölgenin en büyük sağlık üssü olan Trakya Üniversitesi Hastanesinin de şifa kapısı olarak hizmetlerini sürdürdüğünü bildirdi.

Trakya Üniversitesi'nin Balkanlara yönelik çalışmalarının sadece eğitim ve sağlık alanıyla sınırlı olmadığını, model yapısı ile örnek gösterilen ve kısa süre içerisinde 200’ü aşan firma sayısı ve 500’ü aşkın lisansüstü eğitimli çalışanı ile bölgenin en önemli ARGE ve inovasyon üssü Trakya Üniversitesi Teknopark ile de bölgeye hizmet sunduklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, imza attıkları yüksek bütçeli projelerle Balkanların geleceğine de yatırım yaptıklarını ifade etti.

Balkanlarla ilgili tüm alanlarda iş birliğine hazır olduklarını ifade eden Rektör Tabakoğlu, nazik ziyaretlerinden ötürü Doç. Dr. Cevdet Çakırov’a teşekkür etti.

Trakya Üniversitesinin Bulgaristan ve Balkanlara yönelik çalışmalarını büyük bir mutlulukla takip ettiklerini ifade eden Bulgaristan Silistre Milletvekili ve Eski Çevre Bakanı Doç. Dr. Cevdet Çakırov, bir tıp hekimi ve akademisyen olarak Trakya Üniversitesinin sağlık ve eğitim alanındaki çalışmaları ile gurur duyduğunu ifade etti. Trakya Üniversitesinin Bulgaristan’da yapacağı projelere destek vermeye hazır olduğunu ifade eden Çakırov, sıcak karşılamaları için Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Trakya Üniversitesine teşekkür etti.

Ziyarette, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz da hazır bulundu.

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