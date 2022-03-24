Uzunköprü’de afet tatbikatı gerçekleştirildi

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Trakya Üniversitesi Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Uzunköprü Meslek Yüksekokulu’nda, deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.



Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu konferans salonunda AFAD binasından online bağlantıyla afet farkındalık eğitimi verilmesiyle başlayan etkinlikte, oluşturulan senaryo gereği öğrencilerin sınıflara girmesiyle alarm verildi. Çökkapantutun yöntemiyle depremin sona ermesini bekleyen öğrenciler, sirenin bitimiyle katlardan tahliyesi sağlanarak toplanma alanına taşındı. Yine senaryo gereği enkaz altında kalan depremzedenin tahliyesi, yangın söndürme, yaralıyı kurtarma ve bina tahliyesi tatbikatları ekiplerce gerçekleştirildi.



Tatbikat kapsamında itfaiye ekipleri tarafından öğrenciler ve personele yangın söndürme eğitimi verildi.

Düzenlenen tatbikata AFAD, UMKE, itfaiye ve Trakya Üniversitesi acil durum ekipleri katıldı.

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