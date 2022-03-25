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Ayçiçeği ekimine hazırlanan üretici, rekor verim bekliyor

DHA

Ayçiçeği ekimine hazırlanan üretici, rekor verim bekliyor


Olgay GÜLERRuhan YALÇIN/ EDİRNE, (DHA)TÜRKİYE'nin ayçiçeği ihtiyacının önemli bölümünün karşılandığı Edirne'de üretici, ekim için tarlasını hazırlamaya devam ederken, kış aylarındaki yoğun yağışlarla yüksek verim bekliyor. Trakya Tohumcular Derneği Başkanı İbrahim Toruk, "Şu ana kadar Trakya bölgesinde ve tüm Türkiye´de kış yağışları çok güzel geçti. Özellikle tahıl grubunda çok başarılı olacağımıza inanıyoruz. Geçen yıla göre verimimiz kesinlikle artacak. Trakya bölgesi olarak geçen sene Türkiye rekorunu kırmıştık, bu sene de kıracağız" dedi.
Türkiye'nin yüzde 30 yemeklik ayçiçeği ihtiyacının karşılandığı Edirne'de, mart ayının gelmesiyle üretici, ekim öncesi mesaiye başladı. Bu yıl soğuk havaların devam etmesi nedeniyle ekim dönemi sarkan üretici, kış aylarında düşen yağışlardan dolayı verimde rekor bekliyor. Bitkiyi zorlamamak amacıyla uygun ekim zamanının önemine değinen Trakya Tohumcular Derneği Başkanı Ziraat Yüksek Mühendisi İbrahim Toruk, ekim için toprak ısısının 10 derecenin üzerinde olması gerektiğini belirtti. Toruk, ayçiçeğinde tohum seçiminin de önemine vurgu yaptı.
'UYGUN ZAMAN ÇOK İYİ SEÇİLMELİ'
Bu yıl havaların soğuk gitmesinden dolayı ekim döneminin gecikebileceğini belirten Toruk, "Trakya´da geçen yıllarda Edirne´de, Lüleburgaz'ın bazı kısımlarında 15 Mart´ta ekim yapılırdı. Bu sene havaların çok serin gitmesinden dolayı çiftçinin beklemesi gerekiyor biraz daha. Uygun ekim zamanında bütün bitkiler için toprak sıcaklığı çok önemli. Bitkinin hızlı bir şekilde çimlenmesi gerekiyor yoksa ektiğimiz zaman toprak sıcaklığı düşük olursa geç çimlenme oluyor ve bu da ilaçtaki yarılanma ömründen dolayı hastalıklar çıkarabiliyor. Onun için bitkiyi zorlamamak adına uygun zamanı çok iyi seçmek gerekiyor yani toprak ısısının 10 derecenin üzerine çıktığı zaman ekilmesi gerekiyor" dedi.
'TOHUM SEÇİMİ ÖNEMLİ'
Ayçiçeğinde tohum seçiminin de önemli olduğuna vurgu yapan Toruk, "Ayçiçek tohumu seçimi, bölgenin özelliklerine çok paralel gider. Her bölgede farklı zararlılar, hastalıklar mevcut. Her bölgenin ekolojisi değişik. Piyasada mevcut olan tohum firmalarımız ve bölgemizdeki Edirne Tarımsal Araştırma Enstitüsü sürekli denemeler yapıyor. O denemelerin sonucunda çeşidi o bölgeye de uygun daha önce ekilmiş, denenmiş işte yağış bölgesi sulamaya uygun nem alabilen daha hassas çeşitler ekilmeli çünkü verim potansiyeli yüksek olur ama kurak bir bölgeyse kuraklığa dayanıklı çeşitler kullanmak önemli" diye konuştu.         
Ekim öncesi toprak analizi de yapılmasının önemli olduğunu söyleyen Toruk, "Toprak analizi sadece ayçiçeğinde değil bütün ürünlerde önemli çünkü biliyorsunuz bitkinin verim alabilmesi için bitki beslemek çok önemli. Yanlış bitki beslemede çevreye zarar. Bu ikisini dengelemek açısından toprak analizini yapmamız lazım. Toprağın PH´ı, toprağın kireçlik durumu, topraktaki mikro, makro besin elementlerini gördükten sonra o bitkiye göre gübreleme sistemini belirlemek gerek. Onun için toprak analizi tarımın vazgeçilmezlerinden biri ve zorunludur" dedi. 
'TÜRKİYE REKORUNU YİNE KIRACAĞIZ'
Ayçiçeğinde verim artırılması için otla mücadelenin de önemine vurgu yapan Toruk, "Ayçiçeğinin gençlik döneminde herhangi bir strese denk gelmemesi için ot mücadelesinin çok iyi yapılması gerekiyor. Eğer toprak analizi ve iyi bir gübreleme yaparsak o ekolojiye göre maksimum verimi alırız. Tabi ki keşke Türkiye´de sulu alanlarımız çok olsa da sulasak suladığımız zaman mevcut ortalamamızı yüzde 50 arttırabiliriz bu da bizim ayçiçeği tüketimimizin neredeyse yüzde 100´ünü karşılamaya yeterli olacaktır" diye konuştu. 
Bugüne kadar Trakya bölgesinde ve Türkiye'de kış yağışlarının da çok güzel geçtiğini dile getiren Toruk, "Şu ana kadar Trakya bölgesinde ve bütün Türkiye´de kış yağışları çok güzel geçti. Özellikle tahıl grubunda çok başarılı olacağımıza inanıyoruz. Çok başarılı olacağımız için tabii ki nisan-mayıs yağmurları da önemli. Geçen yıla göre verimimiz kesinlikle artacaktır.  Biz Trakya bölgesi olarak geçen sene Türkiye rekorunu kırmıştık bu sene de yine kıracağız" dedi.
'AYÇİÇEĞİ EKİMİMİZİ ARTIRDIK'
Edirne'nin merkeze bağlı Avarız köyünde ayçiçeği üretimi yapan Hasan Yapıcı da bu yıl üretimini artırdığını söyledi. Yapıcı, "Bu sene hazırlıklar hava şartlarından dolayı biraz erken başladı. Yerlerimizi karıştırmaya başladık. Kısmet olursa hafta sonu ekmeyi düşünüyoruz. Biraz bu sene ayçiçeğini artırdık. Bu yıl bir parça daha buğday ekecektik ama onun yerine biraz daha ayçiçeği ekmeye karar verdik. Gübre fiyatları bunda biraz etkili oldu. Maliyetler arttığı için ayçiçeğini tercih ettik. Bu sene gübresiz ekeceğiz. Tek isteğimiz girdiler biraz daha ucuzlasın ve Rabb'im ürün versin" diye konuştu.
Üretici Mustafa Yüceer de "Gün geçtikçe elimizden gayreti gösteriyoruz. Ayçiçeği için hazırlıklarımız devam ediyor. Gücümüz ne kadar yeter, ekonomik şartlar nereye kadar götürür, bilemiyoruz. Şu andaki fiyatlarla masrafları karşılayabiliriz ama elimizde ürün olmadığı için borçlanmak zorunda kaldık. 130 dekar yer hazırladık, hafta sonu ekeceğiz. Köyde de ayçiçeği ekimini artıran çok arkadaşımız var" dedi. (DHA)  DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER-Ruhan YALÇIN
2022-03-25 09:45:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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