Edirne'de futbol maçında hakeme saldırıya 1 tutuklama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'de futbol maçında hakeme saldırıya 1 tutuklama

DHA

Edirne'de futbol maçında hakeme saldırıya 1 tutuklama


Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, iki hakemin darbedildiği Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları arasındaki maçın ardından, olaya karışan 7 futbolcudan B.O., 'kasten yaralama' suçuyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Edirne Şubesi Denetleme Kurulu Üyesi Avukat Özben İpçi, verilen kararın makul ve kabul edilebilir olduğunu söyledi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK Müdürlüğü'nce düzenlenen 35'inci Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü Futbol Turnuva salı günü Edirne'de başladı. Turnuvanın ikinci gününde dün Tekirdağ ile İstanbul yurtları karşı karşıya geldi. Saraçhane futbol sahasında oynanan maçın 20'nci dakikasında maçın hakemi Yağız Ata Çorbalı İstanbul lehine penaltı verdi. Penaltı kararı sonrası Tekirdağ'dan gelen öğrencilerle hakem Çorbalı arasında başlayan tartışma büyüdü. Bazı futbolcular hakem Çorbalı'ya top ve krampon atarak saldırdı. Olayı ayırmaya çalışan yan hakem Emrah Torgut da darbelerin hedefi oldu. Kavga nedeniyle maç iptal edilirken, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı hakemleri ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis, 7 futbolcuyu gözaltına aldı. Hastanede yapılan muayenede, Hakem Yağız Ata Çorbalı'nın kolunda kırık tespit edildi. Konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Edirne Şubesi Denetleme Kurulu Üyesi Avukat Özben İpçi, söz konusu 7 futbolcudan B.O.'nun, savcılığın tutuklama talebiyle çıkarıldığı Edirne Sulh Ceza Hakimliği'nce 'kasten yaralama' suçundan tutuklandığını duyurdu.
'1 FUTBOLCU TUTUKLANDI, YASAL SÜREÇ DEVAM EDİYOR'
Olayda hakem Çorbalı'nın kolunda kırık olduğunun tespit edildiğini belirten İpçi, konuyla ilgili yasal sürecin devam ettiğini söyledi. İpçi, "Saldırıyla ilgili şüphelilerden bir tanesi bugün Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adliyeye tutuklama talebiyle sevk edildi ve Edirne Sulh Ceza Hakimliği'nin kararla kasten yaralama suçundan tutuklandı. Yasal süreç devam ediyor, diğer futbolcular için de yasal süreç devam ediyor" dedi.
'BU OTORİTEYE BİR SALDIRI'
6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun 20'nci maddesi gereğince, müsabakalarda görev yapan hakem, gözlemci , saha komiseri ve temsilcilerin bu görevleriyle bağlantılı olarak kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayıldığını hatırlatan İpçi, "Bizler her ne kadar günlük hayatımızda farklı işlerle uğraşsak da saha içerisinde bir kamu görevlisi olarak bulunmaktayız. Biz bunu otoriteye bir saldırı olarak düşünmekteyiz. Bu noktada tutuklama kararı bir tedbirdir, bundan sonraki süreçte kararı adli merciler verecektir. Bu anlamda verilen kararı bu aşamada makul ve kabul edilebilir bulmaktayız" diye konuştu.
'TEMENNİMİZ BU OLAYLARIN SON BULMASIDIR'
Türk hakemliği olarak konunun takipçisi olacaklarını söyleyen İpçi, "Bizler sahada adaleti uygulamakla görevli kişileriz ve adalete sığındık. Bundan sonraki süreçte de bu sürecin takipçisi olacağız. Hem Yağız Ata Çorbalı hem de yardımcı hakemler adına takipçisi olacağız. Bundan sonraki süreçte temennimiz bu tip olayların son bulması ve spor camiasındaki herkesin, bütün bileşenlerin fairplay çerçevesinde bizlere yardımcı olarak bu spor faaliyetlerini sürdürmesidir, tek dileğimiz budur" ifadelerini kullandı. (DHA)FOTOĞRLIDHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2022-03-25 15:00:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kapıkule'de, Bizans dönemine ait 15 bin 751 adet sikke ele geçirildi
YEREL HABERLER Kapıkule'de, Bizans dönemine ait 15 bin 751 adet ...
Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye'de Ramazan hazırlığı başladı
YEREL HABERLER Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye'de Ramazan ...
Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama
YEREL HABERLER Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama
Ayçiçeği ekimine hazırlanan üretici, rekor verim bekliyor
YEREL HABERLER Ayçiçeği ekimine hazırlanan üretici, rekor verim ...
Edirne’de uyuşturucu operasyonunda 11 adrese baskın yapıldı Narkotik eğitimli polis köpeği didik didik aradı
YEREL HABERLER Edirne’de uyuşturucu operasyonunda 11 adrese baskın ...
Uzunköprü’de afet tatbikatı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Uzunköprü’de afet tatbikatı gerçekleştirildi
Bulgaristan eski Çevre Bakanı Çakırov’dan Rektör Tabakoğlu ile görüştü
YEREL HABERLER Bulgaristan eski Çevre Bakanı Çakırov’dan Rektör ...
Edirne basınında üniversite kuruluş süreci sergisi açıldı
YEREL HABERLER Edirne basınında üniversite kuruluş süreci sergisi ...
Edirne Konferansları, Tıp Fakültesi'nin kurucularından Prof. Dr. Özbay’ı ağırladı
YEREL HABERLER Edirne Konferansları, Tıp Fakültesi'nin kurucularından Prof. ...
Yaşılar Haftası 9/8'lik ritimlerle kutlandı Edirne’de huzurevi sakinleri eğlence dolu bir gün geçirdi
YEREL HABERLER Yaşılar Haftası 9/8'lik ritimlerle kutlandı Edirne’de ...
Edirne'de 2 hakemin darp edildiği turnuvada, hakemler maça çıkmadı
YEREL HABERLER Edirne'de 2 hakemin darp edildiği turnuvada, hakemler ...
Köylerde kanser eğitimi veriliyor
YEREL HABERLER Köylerde kanser eğitimi veriliyor
Polisten kaçan şahsın üzerinden paket paket uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Polisten kaçan şahsın üzerinden paket paket ...
Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelisi eski komiser tutuklandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelisi eski ...
Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’a fethe çıkış yıldönümü törenle kutlandı
YEREL HABERLER Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’a fethe çıkış ...
Yunanistan sınırında 3 FETÖ şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Yunanistan sınırında 3 FETÖ şüphelisi yakalandı
Fatih Sultan Mehmet'in fethe çıkış yıl dönümü, Edirne'de kutlandı
YEREL HABERLER Fatih Sultan Mehmet'in fethe çıkış yıl dönümü, ...
Futbol maçında kavga; 2 hakem yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Futbol maçında kavga; 2 hakem yaralandı, 6 kişi ...
Ablalarını kurtarmak için Antalya'dan Ukrayna'ya gitti, bir ablası öldü diğerini kurtardı
YEREL HABERLER Ablalarını kurtarmak için Antalya'dan Ukrayna'ya ...
Taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 ...
Keşan-Enez karayolunda kaza: 1 ölü 2 yaralı
YEREL HABERLER Keşan-Enez karayolunda kaza: 1 ölü 2 yaralı
Bulgar turistlerin akın ettiği Edirne, turist sayısında İstanbul’dan sonra ikinci sırada yer alıyor
YEREL HABERLER Bulgar turistlerin akın ettiği Edirne, turist ...
Enez Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekibi 'Başarı Belgesi' ile ödüllendirildi
YEREL HABERLER Enez Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekibi 'Başarı ...
Hobisiyle kanseri yendi Hastalığını unutmak için başladı, kısa sürede usta oldu
YEREL HABERLER Hobisiyle kanseri yendi Hastalığını unutmak için ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.