Edirne'de futbol maçında hakeme saldırıya 1 tutuklama



Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, iki hakemin darbedildiği Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları arasındaki maçın ardından, olaya karışan 7 futbolcudan B.O., 'kasten yaralama' suçuyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Edirne Şubesi Denetleme Kurulu Üyesi Avukat Özben İpçi, verilen kararın makul ve kabul edilebilir olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK Müdürlüğü'nce düzenlenen 35'inci Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü Futbol Turnuva salı günü Edirne'de başladı. Turnuvanın ikinci gününde dün Tekirdağ ile İstanbul yurtları karşı karşıya geldi. Saraçhane futbol sahasında oynanan maçın 20'nci dakikasında maçın hakemi Yağız Ata Çorbalı İstanbul lehine penaltı verdi. Penaltı kararı sonrası Tekirdağ'dan gelen öğrencilerle hakem Çorbalı arasında başlayan tartışma büyüdü. Bazı futbolcular hakem Çorbalı'ya top ve krampon atarak saldırdı. Olayı ayırmaya çalışan yan hakem Emrah Torgut da darbelerin hedefi oldu. Kavga nedeniyle maç iptal edilirken, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı hakemleri ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis, 7 futbolcuyu gözaltına aldı. Hastanede yapılan muayenede, Hakem Yağız Ata Çorbalı'nın kolunda kırık tespit edildi. Konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Edirne Şubesi Denetleme Kurulu Üyesi Avukat Özben İpçi, söz konusu 7 futbolcudan B.O.'nun, savcılığın tutuklama talebiyle çıkarıldığı Edirne Sulh Ceza Hakimliği'nce 'kasten yaralama' suçundan tutuklandığını duyurdu.

'1 FUTBOLCU TUTUKLANDI, YASAL SÜREÇ DEVAM EDİYOR'

Olayda hakem Çorbalı'nın kolunda kırık olduğunun tespit edildiğini belirten İpçi, konuyla ilgili yasal sürecin devam ettiğini söyledi. İpçi, "Saldırıyla ilgili şüphelilerden bir tanesi bugün Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adliyeye tutuklama talebiyle sevk edildi ve Edirne Sulh Ceza Hakimliği'nin kararla kasten yaralama suçundan tutuklandı. Yasal süreç devam ediyor, diğer futbolcular için de yasal süreç devam ediyor" dedi.

'BU OTORİTEYE BİR SALDIRI'

6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun 20'nci maddesi gereğince, müsabakalarda görev yapan hakem, gözlemci , saha komiseri ve temsilcilerin bu görevleriyle bağlantılı olarak kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayıldığını hatırlatan İpçi, "Bizler her ne kadar günlük hayatımızda farklı işlerle uğraşsak da saha içerisinde bir kamu görevlisi olarak bulunmaktayız. Biz bunu otoriteye bir saldırı olarak düşünmekteyiz. Bu noktada tutuklama kararı bir tedbirdir, bundan sonraki süreçte kararı adli merciler verecektir. Bu anlamda verilen kararı bu aşamada makul ve kabul edilebilir bulmaktayız" diye konuştu.

'TEMENNİMİZ BU OLAYLARIN SON BULMASIDIR'

Türk hakemliği olarak konunun takipçisi olacaklarını söyleyen İpçi, "Bizler sahada adaleti uygulamakla görevli kişileriz ve adalete sığındık. Bundan sonraki süreçte de bu sürecin takipçisi olacağız. Hem Yağız Ata Çorbalı hem de yardımcı hakemler adına takipçisi olacağız. Bundan sonraki süreçte temennimiz bu tip olayların son bulması ve spor camiasındaki herkesin, bütün bileşenlerin fairplay çerçevesinde bizlere yardımcı olarak bu spor faaliyetlerini sürdürmesidir, tek dileğimiz budur" ifadelerini kullandı. (DHA)FOTOĞRLIDHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2022-03-25 15:00:14



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