Edirne'de Balkan Savaşları şehitleri, törenle anıldı



Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, Balkan Savaşları'nda şehit düşen askerler, Sarayiçi'nde bulunan Balkan Şehitliği'nde düzenlenen törenle anıldı. Edirne Valisi Ekrem Canalp ve beraberindekiler, abideyi gezerek, şehit 100 subay ve 400 erin adının yazılı olduğu mermer taşların önüne karanfil bıraktı.

Edirne'de, '26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü'nün 109'uncu yılında Sarayiçi'ndeki Balkan Şehitliği'nde düzenlenen törenle şehitler anıldı.Törene Edirne Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Gökten Kahveci, Belediye Başkanı Vekili Yaver Tetik, gaziler ve şehit yakınları ile kurum müdürleri katıldı.

DUALAR OKUNDU, KARANFİLLER BIRAKILDI

Şehitliğe çelenk sunumuyla başlayan törende saygı duruşu eşliğinde şehitler anısına saygı atışı yapıldı. İstiklal Marşı´nın okunmasının ardından İl Müftü Yardımcısı Adem Özsoy eşliğinde şehitler anısına dua edildi. Duanın ardından Vali Canalp ve beraberindekiler şehit 100 subay ve 400 erin adlarının yazılı olduğu şehitliğe karanfiller bıraktı.

'MİLLİ ŞUURUMUZU HER ZAMAN CANLI TUTMALIYIZ'

Vali Canalp, Türk tarihinin şanlı zaferlerle dolu olduğunu belirterek, "Bizim tarihimiz şanlı zaferlerin olduğu bir tarihtir ama aynı zamanda Balkan hezimeti gibi Balkan Savaşları neticesinde kaybetmiş olduğumuz toprakların da acısını hissedebildiğimiz bir tarihtir aynı zamanda. Balkan Savaşları bizim tarihimizde Balkan hezimeti olarak bilinir aynı zamanda. 140 yılda kazandığımız toprakları 140 saatte kaybettik. Dolayısıyla da bugün de, nasıl ki zaferler bizi gururlandırıyorsa, bu şekilde mağlubiyetler de bizler için birer ders olmalı. Geçmişte yaşamış olduğumuz kötü durumları, olumsuzlukları bir kez daha yaşamamak için bugün belli bir milli şuuru, her zaman için canlı ve diri tutmamız gerekiyor. Bugünkü bu anma merasimleri de aynı zamanda bu milli şuurumuzu tekrar canlı tutmamıza vesile teşkil ediyor. Bu vatanı bu devlet, bu toprağın üzerinde olanlar ayakta tutuyor ama bu vatanı bize verenler bu toprağın altındakilerdir, aziz şehitlerimizdir. Bütün aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz, ruhları şad olsun, Allah cümlesine rahmet eylesin" dedi.

Tören, katılımcıların şehitliğe karanfiller bırakmasıyla sona erdi. 26 Mart Balkan Şehitleri'ni Anma Günü programı Halk Eğitim Merkezi'nde Süleyman Demirel Fen Lisesi tarafından hazırlanan gösteriyle devam etti.(DHA) DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2022-03-26 11:58:43



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