Edirne'de Balkan Savaşları şehitleri, törenle anıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'de Balkan Savaşları şehitleri, törenle anıldı

DHA

Edirne'de Balkan Savaşları şehitleri, törenle anıldı


Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, Balkan Savaşları'nda şehit düşen askerler, Sarayiçi'nde bulunan Balkan Şehitliği'nde düzenlenen törenle anıldı. Edirne Valisi Ekrem Canalp ve beraberindekiler, abideyi gezerek, şehit 100 subay ve 400 erin adının yazılı olduğu mermer taşların önüne karanfil bıraktı.
Edirne'de, '26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü'nün 109'uncu yılında Sarayiçi'ndeki Balkan Şehitliği'nde düzenlenen törenle şehitler anıldı.Törene Edirne Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Gökten Kahveci, Belediye Başkanı Vekili Yaver Tetik, gaziler ve şehit yakınları ile kurum müdürleri katıldı.
DUALAR OKUNDU, KARANFİLLER BIRAKILDI
Şehitliğe çelenk sunumuyla başlayan törende saygı duruşu eşliğinde şehitler anısına saygı atışı yapıldı. İstiklal Marşı´nın okunmasının ardından İl Müftü Yardımcısı Adem Özsoy eşliğinde şehitler anısına dua edildi. Duanın ardından Vali Canalp ve beraberindekiler şehit 100 subay ve 400 erin adlarının yazılı olduğu şehitliğe karanfiller bıraktı.
'MİLLİ ŞUURUMUZU HER ZAMAN CANLI TUTMALIYIZ'
Vali Canalp, Türk tarihinin şanlı zaferlerle dolu olduğunu belirterek, "Bizim tarihimiz şanlı zaferlerin olduğu bir tarihtir ama aynı zamanda Balkan hezimeti gibi Balkan Savaşları neticesinde kaybetmiş olduğumuz toprakların da acısını hissedebildiğimiz bir tarihtir aynı zamanda. Balkan Savaşları bizim tarihimizde Balkan hezimeti olarak bilinir aynı zamanda. 140 yılda kazandığımız toprakları 140 saatte kaybettik. Dolayısıyla da bugün de, nasıl ki zaferler bizi gururlandırıyorsa, bu şekilde mağlubiyetler de bizler için birer ders olmalı. Geçmişte yaşamış olduğumuz kötü durumları, olumsuzlukları bir kez daha yaşamamak için bugün belli bir milli şuuru, her zaman için canlı ve diri tutmamız gerekiyor. Bugünkü bu anma merasimleri de aynı zamanda bu milli şuurumuzu tekrar canlı tutmamıza vesile teşkil ediyor. Bu vatanı bu devlet, bu toprağın üzerinde olanlar ayakta tutuyor ama bu vatanı bize verenler bu toprağın altındakilerdir, aziz şehitlerimizdir. Bütün aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz, ruhları şad olsun, Allah cümlesine rahmet eylesin" dedi.
Tören, katılımcıların şehitliğe karanfiller bırakmasıyla sona erdi. 26 Mart Balkan Şehitleri'ni Anma Günü programı Halk Eğitim Merkezi'nde Süleyman Demirel Fen Lisesi tarafından hazırlanan gösteriyle devam etti.(DHA) DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2022-03-26 11:58:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Keşan’da süren huzur ve güven uygulamalarında yakalanan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Keşan’da süren huzur ve güven uygulamalarında ...
Hakemleri darbeden futbolcu tutuklandı
YEREL HABERLER Hakemleri darbeden futbolcu tutuklandı
Kapıkule'de, Bizans dönemine ait 15 bin 751 adet sikke ele geçirildi / Fotoğraflar
YEREL HABERLER Kapıkule'de, Bizans dönemine ait 15 bin 751 adet ...
Yurt dışına kaçırılmak istenen Bizans dönemine ait 15 bin 751 sikke Kapıkule’de yakalandı
YEREL HABERLER Yurt dışına kaçırılmak istenen Bizans dönemine ait 15 ...
Edirne'de futbol maçında hakeme saldırıya 1 tutuklama
YEREL HABERLER Edirne'de futbol maçında hakeme saldırıya 1 tutuklama
Kapıkule'de, Bizans dönemine ait 15 bin 751 adet sikke ele geçirildi
YEREL HABERLER Kapıkule'de, Bizans dönemine ait 15 bin 751 adet ...
Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye'de Ramazan hazırlığı başladı
YEREL HABERLER Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye'de Ramazan ...
Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama
YEREL HABERLER Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama
Ayçiçeği ekimine hazırlanan üretici, rekor verim bekliyor
YEREL HABERLER Ayçiçeği ekimine hazırlanan üretici, rekor verim ...
Edirne’de uyuşturucu operasyonunda 11 adrese baskın yapıldı Narkotik eğitimli polis köpeği didik didik aradı
YEREL HABERLER Edirne’de uyuşturucu operasyonunda 11 adrese baskın ...
Uzunköprü’de afet tatbikatı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Uzunköprü’de afet tatbikatı gerçekleştirildi
Bulgaristan eski Çevre Bakanı Çakırov’dan Rektör Tabakoğlu ile görüştü
YEREL HABERLER Bulgaristan eski Çevre Bakanı Çakırov’dan Rektör ...
Edirne basınında üniversite kuruluş süreci sergisi açıldı
YEREL HABERLER Edirne basınında üniversite kuruluş süreci sergisi ...
Edirne Konferansları, Tıp Fakültesi'nin kurucularından Prof. Dr. Özbay’ı ağırladı
YEREL HABERLER Edirne Konferansları, Tıp Fakültesi'nin kurucularından Prof. ...
Yaşılar Haftası 9/8'lik ritimlerle kutlandı Edirne’de huzurevi sakinleri eğlence dolu bir gün geçirdi
YEREL HABERLER Yaşılar Haftası 9/8'lik ritimlerle kutlandı Edirne’de ...
Edirne'de 2 hakemin darp edildiği turnuvada, hakemler maça çıkmadı
YEREL HABERLER Edirne'de 2 hakemin darp edildiği turnuvada, hakemler ...
Köylerde kanser eğitimi veriliyor
YEREL HABERLER Köylerde kanser eğitimi veriliyor
Polisten kaçan şahsın üzerinden paket paket uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Polisten kaçan şahsın üzerinden paket paket ...
Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelisi eski komiser tutuklandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelisi eski ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.