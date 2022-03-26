Uzunköprü’de AFAD'dan afet eğitimi

Edirne AFAD ekiplerince Uzunköprü Yurt Müdürlüğünde görevli personelle afet farkındalık ve yangın farkındalık eğitimi verildi.



Edirne Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce Uzunköprü Yurt Müdürlüğünde görevli personellere afet farkındalık ve yangın farkındalık eğitimi düzenlendi. Eğitimde deprem anı ve tahliye uygulaması yapıldı. Edirne AFAD tarafından, 2022 yılının İçişleri Bakanlığınca 'Afet Tatbikat Yılı' ilan edilmesi ve eğitimlerin verildiği anımsatılan açıklamada, afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri ve afet sonrası için planlamaların detaylı şekilde ele alındığı belirtildi.



Açıklamada "Afetlerden zarar almadan veya en az zararla kurtulabilmek için alınacak tedbirler, 'Zorunlu Deprem Sigortası' yaptırmanın önemi de anlatıldı. Afet durumlarında daha fazla can kurtarmak ve daha çok vatandaşımıza ulaşmak amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen AFAD Acil Mobil Uygulaması ve AFAD Gönüllük projesinin tanıtımı yapıldı. Öğrenci yurdunda verilen eğitimin ardından deprem anı çökkapantutun uygulaması ve tüm personelin katılımıyla bina tahliye tatbikatı icra edildi. Deprem tahliye tatbikatı sonrası katılımcılara uygulamalı yangın söndürme eğitimi verilmiştir." dendi.

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