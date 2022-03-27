Yunanistan´a kaçarken yakalan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

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Ünsal YÜCEL/EDİRNE,(DHA)-EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı.

Güvenlik güçleri, 4 gün önce merkeze bağlı Üyüklütatar köyünde 1´inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan S.Ç., S.E. ve M.E.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, jandarma ekiplerine teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ç., S.E. ve M.E., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-03-27 15:02:50



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