Yunanistan´a kaçarken yakalan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE,(DHA)-EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı.
Güvenlik güçleri, 4 gün önce merkeze bağlı Üyüklütatar köyünde 1´inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan S.Ç., S.E. ve M.E.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, jandarma ekiplerine teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ç., S.E. ve M.E., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2022-03-27 15:02:50
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.