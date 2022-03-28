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Edirne'de alışverişten dönen Bulgarlar Kapıkule'de uzun araç kuyruğu oluşturdu

İHA

Edirne'de alışverişten dönen Bulgarlar Kapıkule'de uzun araç kuyruğu oluşturdu

Edirne'de günübirlik alışverişlerini yapan Bulgaristan vatandaşları ülkelerine geri dönerken Kapıkule Sınır Kapısında uzun araç kuyruğu oluşturdu.
Edirne'ye günübirlik alışverişlerini yapmak için sabahın ilk ışıklarıyla yurda giriş yapan Bulgaristan vatandaşları gece saatlerinde ülkelerine dönmek için Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'na geldi. Kapıkule Sınır Kapısı önünde uzun araç kuyruğu oluşturan Bulgarlar, işlemlerinin yapılmasının ardından ülkelerinin yolunu tuttu. Alışveriş ihtiyaçlarını Türkiye’den karşılayan Bulgarlar, giyimden gıdaya kadar birçok esnafın da yüzünü güldürmeye devam ediyor. Alışveriş yapan Bulgarlar da esnaf da durumdan memnun olduklarını belirtti.
“Kapıkule’de yoğunluğun olduğunu bilseydik dönüşümüzü ertelerdim”
Bulgaristan'ın Haskova kentinden Edirne’ye alışveriş için geldiğini belirten Senayik Hüseyin, “Bu sabah Edirne’ye alışveriş için gittik. Kapıkule Sınır Kapısından bu kadar araç yoğunluğunun olduğunu bilseydik dönüşümüzü başka bir güne ertelerdim. Edirne’de alışverişimizi yaptık. Ev için lazım olan ihtiyaçlarımızı aldık. Şu an Kapıkule’de büyük bir kalabalık var. Demek ki bizim gibi Bulgaristan’dan gelen bir sürü kişi var. Sınır kapısı bayağı bir kalabalık, bekliyoruz” dedi.
“Vatanımıza geldiğimizde yüreğimiz kıpır kıpır oluyor”
Edirne’de çok güzel bir gün geçirdiğini ifade eden Recai Hamza, “Edirne’ye alışveriş ve gezmek için geldik çok güzel bir vakit geçirdik. Türkiye’ye geldiğimiz için çok mutluyuz. Türkiye’ye gelenler çoğunlukla Türk vatandaşlarımızdır. Vatanımıza ne zaman gelsek yüreğimiz kıpır kıpır oluyor. Tam olarak giyim takımı ve çikolata gibi türlü türlü şeyler alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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