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Ramazan alışverişini Edirne’de yapan Bulgaristanlılar ülkelerine dönüşte yoğunluk oluşturdu Tur otobüsleriyle Edirne'ye gelen Bulgarlar dönüşte Kapıkule’de yoğunluğa sebep oldu

İHA

Ramazan alışverişini Edirne’de yapan Bulgaristanlılar ülkelerine dönüşte yoğunluk oluşturdu Tur otobüsleriyle Edirne'ye gelen Bulgarlar dönüşte Kapıkule’de yoğunluğa sebep oldu

Ramazan alışverişi için otobüslerle Edirne’ye gelen Bulgaristan vatandaşları ülkelerine dönerken uzun araç kuyruğu oluşturdu.
Alışveriş yapmak için tur otobüsleriyle gelen Bulgaristan vatandaşları bu kez Ramazan alışverişi yapmak için Edirne’ye akın ettiler. Ramazan alışverişini yaptıktan sonra otobüslerle dönüş yoluna geçen Bulgar vatandaşlar ülkelerine dönmek için Kapıkule Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu. Öte yandan kendi araçlarıyla Edirne’de alışveriş yaptıktan sonra dönüş yoluna geçen araçlarında uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü. Her türlü ihtiyaçlarını Türkiye’den karşılan Bulgaristan vatandaşları bu kez de ramazan alışverişini Edirne’den karşıladılar. Ayrıca Romanya’dan ve diğer yakın ülkelerden de alışveriş için tur otobüslerinin geldiği gözlendi.

“Türkiye’de yemekler harika”
Bulgaristan’dan Edirne’ye alışveriş için gelen Elena Cristina, “Gün içinde alışveriş yaptık. Yemek yedik ve şimdi de burada sıramızı bekliyoruz. Fiyatlar her yerde yükseldiği gibi Türkiye’de de yükseldi. Eskiden daha uygundu. Türkiye’yi seviyoruz yemekler harika, insanlar da çok güzel ve sıcak davranıyor” ifadelerini kullandı.

“Ramazan için alışveriş yaptım”
Edirne’de Selimiye Camisini de ziyaret ettiğini belirten Sünnü Mehmet, “Edirne’yi çok seviyoruz çok güzel. Selimiye Camisine gittik orası da çok güzeldi. Şimdide Bulgaristan’a gideceğiz. Ramazan ayı için alışveriş yaptım. Ev için gıda alışverişi yaptık” diye konuştu.
Edirne’ye Ramazan alışverişi yapmak için gelen Sibel Esenova, “Ramazan alışverişi için yemeklerimizi uygun fiyata aldık. Tatlısını tuzlusunu her şey aldık. Burada bizim için daha uygun o yüzden geldik. Ramazanlık her şeyimizi buradan aldık” ifadelerini kullandı.

“Selimiye Camisi güzelleşmiş”
Spaska Subkova Alsagir, “Edirne’yi gezmek için geldim. Sadece alışveriş yapmak için değil Edirne’yi tanımak ve gezmek istedim. Ev ihtiyaçlarını da yine aldım tabi. Edirne çok değişmiş ama bu değişim iyi olmuş çok güzelleşmiş” dedi.
Bulgaristan’ın Botevgrad kentinden gelen İnan Aliyev, “Edirne’ye Pazar için geldik. Ekmek, salam, balık gibi mutfak alışverişimizi yaptık. Savaş sonrası ekonomi değiştiği için fiyatlar şu an biraz pahalı. Edirne’de alışveriş merkezini, pazarı, çarşıyı gezdik. Camiye gidip öğle namazımızı kıldık. Şimdi Bulgaristan’a dönüyoruz ama ramazan alışverişi için tekrar geleceğiz” diye konuştu.

“Romanya’dan günü birlik gelen yolcularımız var”
İstanbul Romanya arası yolcu taşımacılığı yapan Fikret Roner, “İstanbul Romanya arası yolcu taşımacılığı yapıyoruz. Firma olarak Romanya’dan günü birlik gelen yolcularımız var. Bir gün öncesinden gelip otellerde kalıyorlar ve alışveriş yapıyorlar. Ertesi gün geri dönüyorlar. Hem ülke ekonomisine katkımız oluyor hem de otel ve esnaflara. Genellikle tekstil ve gıda alışverişi yaparlar” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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