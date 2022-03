Edirne’de havaların ısınmasıyla vatandaşlar piknik alanlarına koştu

– Edirne’de havaların ısınmasıyla piknik yapmak isteyen vatandaşlar, mesire alanlarına akın etti.

Edirne’de havaların ısınması ve pandemi kurallarının genişletilmesiyle vatandaşlar piknik alanlarına koştu. Yaklaşık 2 yıldır devam eden pandemi insanları eve kapatmış ve her hangi bir sosyal aktivitede bulunmasını engellemişti. Virüsün azalmasıyla genişletilen kurallar sonrasında havalarında ısınmasıyla Edirneliler kendini dışarı attı. Uzun zamandır soğuk olan havaların ısınmasını ve güneşin iyiden iyiye kendini göstermesini fırsat bilen vatandaşlar günlerini piknik yaparak değerlendirdi.

Ailesiyle birlikte piknik yaptığını söyleyen Edirneli Mükerrem Şentürk, “2 Senedir bu pandemi herkesi etkiledi. İnsanlar içerde bunalıyor tabi kurallar gereği çıkamıyoruz. Tabi şu an o kurallara uyulduğu için biraz daha hafifledi. Bu yüzden herkes kendini dışarı attı. Baharda gelince mangaldı piknikti öyle stres atıyoruz. Mangal ve piknik konusu insanların birbiriyle tanışmasına vesile oluyor” dedi.



“Güneşli günleri özledik”

Neslihan Şentürk ise, “Havayı güzel gördük bizde dedik ailecek gidelim hava alalım bunaldık evde. Güneşi görünce piknik yapalım dedik. Güneşli günleri çok özledik” şeklinde konuştu.



“Her yokuşun bir inişi vardır”

Arkadaşlarıyla birlikte pikniğe geldiğini belirten Hasan Akdoğan, “2 senedir evlere kapanıp kaldık. Ne dost ziyaretine ne de cenazeye gidebildik ama her yokuşun bir inişi vardır derler. Artık sis dağıldı bizlerde hava alalım dedik. Çok mutluyuz bugünleri de gördüğümüze şükrediyoruz. Bugün mangalımızı balıkla yaptık böyle bir değişiklik oldu ve güzel oldu. Uzun zamandır göremediğimiz arkadaşlarımızla birlikte olmuş olduk çokta güzel oldu. Her şey paylaşınca güzeldir” diye konuştu.



“Pandemi nedeniyle piknik yapamıyorduk”

Uzun bir aradan sonra pikniğe geldiğini ifade eden Ramazan Kardaş, “Uzun zamandır havalar soğuktu. Güneşin açmasını ve havanın güzel olmasını değerlendirip dışarı çıktık. Mangalımızı yaptık, balık pişirdik. Pandemi nedeniyle uzun zamandır piknik yapmıyorduk” ifadelerini kullandı.

