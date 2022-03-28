Kontrolden çıkan otomobil bahçe duvarına çarptı

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Edirne’nin Keşan ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki bahçe duvarına çarptı.

Kaza, bugün Yeni Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rasim Ergene Caddesi istikametinden Belkoop mevkiine giden M.E. (21) yönetimindeki 22 RM 075 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yolun solunda bulunan kaldırıma çarparak havalandı, ardından bir apartmanın bahçe duvarına çarparak durdu. Kazada yaralanan olmazken, duvarı yıkan otomobilde maddi hasar meydana geldi. Araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

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