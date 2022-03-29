Edirne'de gümrük kaçağı 13 bin 716 gözlük ele geçirildi



EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, Kapıkule Sınır Kapısı yolundaki akaryakıt istasyonunda yabancı plakalı TIR'a yüklenen, gümrük kaçağı 58 araç motoru parçası ile 13 bin 716 gözlük ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı yolundaki akaryakıt istasyonunda, otomobilden yabancı plakalı TIR'a koliler yüklendiğini belirledi. Sürücülerin çelişkili ifadelerde bulunması üzerine polis tarafından TIR ve otomobilde yapılan aramada, gümrük kaçağı 58 araç motoru parçası ile 13 bin 716 gözlük ele geçirildi. Fatura ve belgeleri bulunmayan ürünlere el koyuldu; V.M., G.K. ve M.H. de gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2022-03-29 16:10:57



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